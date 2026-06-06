Rafael Kemelmajer: "Los mercados compran sostenibilidad, ya no solo calidad o precio"

La sostenibilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en una condición de acceso a los mercados globales. En ese escenario, Mendoza apuesta a combinar tecnología, producción de alimentos e innovación territorial para consolidar una identidad de impacto capaz de generar nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Fernanda Bonesso: "La tecnología mejoró la relación entre quienes producen alimentos y quienes los consumen"

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La provincia busca posicionarse como protagonista de una nueva economía basada en el impacto social, ambiental y productivo . La participación de la provincia en la Red Iberoamericana de Territorios de Impacto (RITA) abre una agenda que va más allá de las exportaciones tradicionales y apunta a construir una identidad territorial sólida y reconocida a nivel global.

Rafael Kemelmajer, miembro del directorio de Sistema B Argentina, participó del congreso realizado en Bilbao y San Sebastián (España) a fines de mayo. El impulsor y referente de este movimiento habló con Los Andes sobre el capital que ha desarrollado la provincia en materia de gestión hídrica, innovación agrícola y sostenibilidad.

—¿Qué significado estratégico tiene para Mendoza participar en la construcción de la red RITA y cómo puede posicionar a la provincia en el comercio de impacto?

—Para Mendoza representa una oportunidad poco frecuente. No se trata solamente de integrarse a una red internacional, sino de participar en la construcción de un nuevo mercado. RITA propone que las regiones no solo exporten productos, sino también una identidad territorial verificable basada en su capacidad para generar impacto económico, social y ambiental.

Mendoza ya cuenta con activos muy valiosos: liderazgo vitivinícola, experiencia en gestión hídrica, innovación agrícola, articulación público-privada y desarrollo turístico. La posibilidad es que todos esos atributos se transformen en una marca territorial reconocida internacionalmente. Si la iniciativa prospera, Mendoza podría ser identificada globalmente no solo por sus vinos, sino también por sus soluciones vinculadas al manejo eficiente del agua, la agricultura regenerativa y el desarrollo sostenible.

—¿Qué oportunidades concretas se abren para el agro mendocino a partir de la integración entre regiones de Europa y América Latina?

—Las oportunidades son muy concretas. En primer lugar, acceder a mercados que ya no compran únicamente calidad o precio, sino también sostenibilidad, trazabilidad e impacto ambiental. Mendoza tiene una ventaja comparativa porque producir en una zona árida ha obligado históricamente a desarrollar capacidades muy avanzadas de gestión del agua.

RAFAEL KEMELMAJER “Mendoza puede ser reconocida por sus soluciones en sostenibilidad, alimentos y tecnología”, destaca Rafael Kemelmajer UNCUYO

Además, la integración con regiones europeas permitirá acelerar la transferencia tecnológica en áreas clave como agricultura de precisión, sistemas inteligentes de riego, reutilización de agua y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al agro.

También se abre la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor agregado a partir de alianzas entre conocimiento científico europeo y producción local, generando nuevas oportunidades para alimentos funcionales, bioinsumos, biomateriales y productos derivados de la agroindustria.

La tecnología de la experiencia

—Se habla de generar valor económico, social, ambiental y cultural al mismo tiempo. ¿Cómo puede trasladarse ese concepto a las economías regionales?

—Implica dejar atrás la idea de que la rentabilidad económica y la sostenibilidad son objetivos contrapuestos. En la práctica significa que una actividad productiva puede generar ingresos, empleo de calidad, cuidado ambiental y fortalecimiento de las comunidades locales de manera simultánea.

En Mendoza esto puede verse claramente en sectores como la vitivinicultura, el turismo rural, la producción olivícola o la agricultura regenerativa. Una empresa puede mejorar su competitividad internacional reduciendo el uso de agua, incorporando energías renovables, fortaleciendo proveedores locales y generando empleo calificado. Esa combinación es precisamente lo que hoy valoran cada vez más los mercados internacionales.

—¿Cuál sería el impacto de este modelo de comercio colaborativo sobre las Pymes, especialmente aquellas que buscan exportar con estándares de sostenibilidad?

—Las pymes pueden ser uno de los sectores más beneficiados. Muchas veces las pequeñas empresas tienen productos innovadores y prácticas sostenibles, pero carecen de escala o visibilidad internacional.

Una red como RITA puede facilitar conexiones con compradores, inversores, universidades y socios tecnológicos de otros países. Además, al formar parte de una región reconocida por sus estándares de impacto, las pymes pueden acceder a una reputación territorial compartida que les permita competir en mejores condiciones.

Esto puede traducirse en nuevas exportaciones, acceso a financiamiento especializado, certificaciones más accesibles y participación en cadenas de valor internacionales que premian la sostenibilidad.

—¿Cómo evalúas el potencial de la propuesta "Maule-Mendoza" dentro de esta agenda eurolatinoamericana y qué beneficios concretos podría traer para la integración de Argentina y Chile?

—La propuesta tiene un enorme potencial porque conecta dos territorios con características productivas complementarias y desafíos similares. Tanto Mendoza como la Región del Maule poseen una fuerte tradición agroalimentaria, experiencia exportadora y una creciente preocupación por la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos naturales.

La articulación puede generar proyectos conjuntos en innovación agrícola, gestión hídrica, desarrollo tecnológico, logística y acceso a mercados internacionales. También puede fortalecer corredores comerciales y convertirse en una plataforma de cooperación capaz de atraer inversiones y conocimiento desde Europa hacia ambos territorios.

Más allá de los beneficios económicos inmediatos, la iniciativa puede consolidar un modelo de integración e impacto positivo.