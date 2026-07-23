23 de julio de 2026 - 08:24

Emergencia agropecuaria: el Gobierno prorrogó el plazo para que los productores mantengan los beneficios

El Ejecutivo extendió el vencimiento del trámite obligatorio para acceder a la Emergencia Agropecuaria, el Fondo Compensador Agrícola y otros beneficios.

Los productores tendrán tiempo hasta el 31 de julio para completar el trámite requerido para acceder a distintos programas de apoyo.

Los productores tendrán tiempo hasta el 31 de julio para completar el trámite requerido para acceder a distintos programas de apoyo.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Los Andes | Redacción Agroindustria
Por Redacción Economía y Redacción Agroindustria

El gobierno de Alfredo Cornejo extendió hasta el próximo 31 de julio el plazo para que los productores agropecuarios de Mendoza actualicen el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA).

Leé además

VEA mantiene el beneficio únicamente los viernes, mientras que Disco lo ofrece los viernes y sábados durante julio.

VEA mantiene el reintegro y Disco vuelve a la promoción: cómo ahorrar $25.000 con MODO

Por Melisa Sbrocco
El valor de la previsibilidad.

El valor de la previsibilidad: por qué el sistema llave en mano consolida su crecimiento en Mendoza

Por Matías Carretero

Se trata de un trámite obligatorio que constituye uno de los requisitos para acceder a los beneficios previstos por las leyes de Emergencia Agropecuaria, el Fondo Compensador Agrícola y otros programas de asistencia provincial y nacional.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), con el objetivo de que los productores puedan completar la actualización de la información correspondiente a sus establecimientos antes del inicio de la temporada agrícola 2026-2027.

La renovación del RUT-SIA implica la actualización de los datos vinculados con los cultivos implantados, la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos agropecuarios.

Según recordó la cartera que encabaeza Rodolfo Vargas Arizu, esa información será la oficial para la próxima campaña y servirá como base para la aplicación de distintos programas de asistencia al sector.

Los beneficios

Entre los beneficios a los que podrán acceder quienes tengan el registro actualizado se encuentran los contemplados en la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria N.º 9083, la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria N.º 26.509, el Fondo Compensador Agrícola y los programas extraordinarios de apoyo que la Provincia o la Nación implementen ante pérdidas generalizadas provocadas por contingencias climáticas.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas explicaron además que los datos declarados en el RUT-SIA serán determinantes en caso de producirse eventos como granizo, heladas u otros fenómenos contemplados en la normativa vigente.

En esos casos, las tasaciones de daños se efectuarán sobre la superficie cultivada y los cultivos informados por cada productor durante la actualización del registro. Por ese motivo, las autoridades remarcaron la importancia de que la información consignada sea precisa y refleje la situación real de cada establecimiento.

La Provincia recordó también que la inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial N.º 4438. Asimismo, los datos declarados tienen carácter de declaración jurada, por lo que los productores son responsables de la veracidad de la información presentada.

Cómo realizar la renovación

El trámite debe realizarse en cada temporada agrícola y contempla dos modalidades, dependiendo de si existieron o no modificaciones respecto de la campaña anterior.

En los casos en que los cultivos, la superficie en producción y los datos del titular permanezcan sin cambios, los productores podrán optar por la modalidad "Renovación sin cambios".

En cambio, quienes hayan incorporado nuevos cultivos, modificado la superficie cultivada o registrado cambios en la titularidad del establecimiento deberán realizar una "Actualización", incorporando la nueva información.

Trámite online o presencial

La renovación del RUT-SIA puede efectuarse de manera digital a través del sitio web de la Dirección de Contingencias Climáticas.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en las delegaciones y centros receptores del organismo, que atienden de lunes a viernes, de 8 a 13. Las oficinas habilitadas funcionan en:

  • Delegación Norte: Boulogne Sur Mer 3050, primer piso, Ciudad de Mendoza. Teléfonos: (0261) 385-4270 y 385-4266.
  • Delegación Este: Viamonte 1000, San Martín. Teléfono: (0263) 442-0365.
  • Delegación Valle de Uco: Güemes 731, Tunuyán. Teléfono: (0261) 15-763-0940.
  • Delegación Sur: Alsina 445, San Rafael. Teléfono: (0260) 443-8052.
  • Oficina General Alvear: Teléfono: (02625) 15-643-876.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los titulares de Acompañamiento Social recibirán el pago mensual de $78.000 durante agosto.

ANSES confirmó el pago de Acompañamiento Social en agosto: quiénes reciben $78.000

Por Redacción Economía
Impulsa Mendoza convocó a un concurso público para seleccionar la empresa que avanzará con la próxima etapa de exploración en Malargüe.

Impulsa Mendoza sale al mercado para desarrollar el proyecto minero El Seguro en Malargüe: los detalles

Por Redacción Economía
Aerolíneas Argentinas 

Sin aportes del Estado, Aerolíneas Argentinas renovará el 25% de su flota con 20 aviones nuevos

Por Redacción Economía
El Banco Central compró USD 25 millones y las reservas volvieron a superar los USD 49.000 millones.

Las reservas del Banco Central superaron nuevamente los USD 49.000 millones tras una nueva compra de divisas

Por Redacción Economía