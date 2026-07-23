ANSES confirmó el pago de Acompañamiento Social en agosto: quiénes reciben $78.000

Los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social volverán a cobrar en agosto el monto mensual de $78.000 , pese a las dudas que surgieron tras las recientes resoluciones judiciales vinculadas a otros planes sociales. La continuidad del beneficio no fue modificada y el pago seguirá acreditándose con normalidad.

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En ese marco, ANSES mantendrá el cronograma de pagos para quienes forman parte de este programa. En cambio, la situación es diferente para los ex titulares de Volver al Trabajo , cuyo esquema de pagos dejó de estar vigente tras una decisión de la Justicia.

Sí. Los titulares del Programa de Acompañamiento Social cobrarán $78.000 durante agosto a través de ANSES . El beneficio no fue alcanzado por la resolución de la Cámara Federal de San Martín , por lo que su continuidad permanece garantizada.

La continuidad del programa está garantizada hasta abril de 2028 por la Resolución 90/2026.

Además, la Resolución 90/2026 extendió la duración del programa de 24 a 48 meses , asegurando su vigencia hasta abril de 2028 . Por ese motivo, los beneficiarios seguirán percibiendo el pago mensual sin cambios.

Este programa está dirigido a un grupo específico de ex titulares de Potenciar Trabajo , entre ellos:

Personas de 50 años o más .

. Mujeres con cuatro o más hijos menores de edad a cargo.

La decisión judicial que suspendió los pagos de Volver al Trabajo no afecta a los beneficiarios de Acompañamiento Social.

Qué pasó con Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado como reemplazo de Potenciar Trabajo y contemplaba un pago mensual durante 24 meses. Una vez cumplido ese plazo, el Gobierno dispuso su finalización y reemplazó el esquema por cursos de capacitación del programa Formando Capital Humano.

Más adelante, el Juzgado Federal de Campana ordenó restablecer los pagos mediante una medida cautelar, lo que permitió dos nuevas acreditaciones para los beneficiarios. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación presentada por el Estado Nacional y revocó esa decisión.

Como consecuencia, el Gobierno ya no está obligado a continuar con los pagos de Volver al Trabajo, aunque el juicio sobre el fondo de la causa continúa en trámite. Esta resolución solo alcanza a ese programa y no modifica la continuidad de Acompañamiento Social, cuyos pagos seguirán garantizados hasta abril de 2028.