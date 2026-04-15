15 de abril de 2026 - 08:05

Los cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables para tu cuerpo

Ingredientes como el bromato de potasio y las grasas industriales convierten al pan en un aliado de la inflamación y los problemas estomacales.

Desayuno sin pan: estos son 5 alimentos con los que podes reemplazarlo.&nbsp;

Desayuno sin pan: estos son 5 alimentos con los que podes reemplazarlo. 

Foto:

Por Sofía Serelli

El pan es un compañero omnipresente en nuestras mesas, pero sus beneficios nutricionales son escasos. Muchas veces, las tostadas matutinas aportan calorías vacías y sustancias que favorecen la inflamación. Reemplazar esta opción por otros alimentos más completos no solo mejora la saciedad, sino que transforma la energía diaria.

Leé además

si tenes frascos de perfume guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos utiles

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Por Andrés Aguilera
Interconectados (Ripple)

Con 8 capítulos en Netflix: la serie ambientada en Nueva York que está entre las más vistas

Por Marianela Panelo

Los riesgos ocultos detrás de una rodaja de pan

Muchos eligen el desayuno de pan con mermelada por ser económico y rápido. Sin embargo, la harina de trigo suele contener sustancias como el bromato de potasio, prohibido en varios países del mundo. A esto se suma el azúcar, que dispara los niveles de glucosa en sangre provocando un proceso llamado hiperglucemia e inflamación sistémica. Incluso la manteca usada en su elaboración puede aportar grasas industriales que dificultan la digestión y generan malestar estomacal.

Para quienes buscan una mejora real en su alimentación, existen sustitutos que aportan sabores similares pero con mayores beneficios. La clave está en alejarse de las harinas refinadas y priorizar alimentos que ofrezcan proteínas, grasas saludables y fibra.

image

Proteínas y saciedad con huevo y yogur griego

Si el objetivo es eliminar los hidratos de carbono presentes en los cereales, el huevo es la mejor alternativa. Es un alimento versátil que se puede preparar revuelto, pasado por agua o hervido. Al combinarlo con vegetales como tomates cherry o cebolla, se obtiene un plato rico en proteínas que garantiza la saciedad propia de este alimento por más tiempo, evitando los picoteos de media mañana.

Otra opción destacada es el yogur griego. A diferencia del pan, este lácteo aporta probióticos que favorecen la salud intestinal y se puede potenciar con frutas frescas o semillas. Estos agregados suman grasas saludables y propiedades que protegen el estómago y mejoran el tránsito digestivo considerablemente.

image

Avena: el reemplazo ideal para las harinas refinadas

Para quienes extrañan la consistencia de las masas, la avena es el sustituto por excelencia para evitar las harinas procesadas. Permite realizar preparaciones más elaboradas, como pancakes nutritivos usando harina de avena, huevos y endulzantes naturales. También se puede consumir de forma sencilla mezclándola con cacao en polvo, leche y banana para potenciar su sabor y aporte energético.

Hacer el cambio no implica sacrificar el sabor ni la practicidad del desayuno. Al integrar estos alimentos, se incorporan nutrientes esenciales que el pan blanco simplemente no posee. La prioridad debe ser elegir fuentes de energía naturales que no generen picos de azúcar ni pesadez estomacal desde la primera hora del día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Personas criadas en los 60 y 70 

Según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida

Por Cristian Reta
Decomisaron 140 kilos de pollo en Guaymallén

Operativo en Guaymallén: incautan 140 kilos de pollo que eran transportados de forma ilegal

Los alimentos deben consumirse con moderación.

7 alimentos que logran conciliar el sueño en poco tiempo y casi nadie aprovecha

No hay un superpoder: cómo cuidar el sistema inmunológico y los alimentos ricos en aportes que lo sostienen. (Foto: Freepik)

El fin del mito del "escudo": por qué no necesitás fortalecer tus defensas, sino equilibrarlas y con qué