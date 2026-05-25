Por qué deberías poner bicarbonato de sodio en tu microondas toda la noche

Un truco casero con bicarbonato elimina los olores más difíciles sin productos químicos y ayuda a mantener el microondas fresco por más tiempo.

Abrir el microondas y sentir un fuerte olor a comida recalentada o incluso algo quemado es más común de lo que parece. Esos aromas quedan atrapados dentro del aparato y terminan impregnando nuevos alimentos, generando una sensación desagradable cada vez que se utiliza. Sin embargo, el bicarbonato de sodio puede solucionar este problema en pocos pasos.

Este ingrediente, conocido por sus múltiples usos domésticos, tiene la capacidad de absorber y neutralizar olores intensos en lugar de simplemente ocultarlos con perfumes artificiales. El resultado suele notarse al día siguiente, especialmente cuando el aparato acumula aromas persistentes difíciles de eliminar.

bicarbonato en el microondas Se recomienda realizar primero una limpieza básica del aparato. WEB

Por qué el bicarbonato de sodio funciona tan bien dentro del microondas El bicarbonato posee propiedades que lo convierten en un neutralizador natural de olores. A diferencia de otros productos que solo enmascaran el problema, este polvo actúa directamente sobre las partículas responsables del mal aroma, ayudando a eliminarlas de manera progresiva.

que lo convierten en un A diferencia de otros productos que solo este polvo actúa directamente sobre las responsables del mal aroma, ayudando a eliminarlas de manera progresiva. Por eso, colocar un frasco abierto sobre el plato giratorio del microondas puede ser una solución eficaz para combatir olores provenientes de carne, pescado, leche, queso o alimentos quemados. Incluso los aromas más fuertes pueden disminuir notablemente tras varias horas de exposición. Además, este truco tiene otra ventaja importante: no deja residuos tóxicos ni vapores químicos dentro del electrodoméstico. Eso lo convierte en una alternativa segura para quienes buscan métodos de limpieza más naturales en el hogar.

Antes de aplicar el bicarbonato, igualmente conviene revisar de dónde proviene el mal olor. En muchos casos, el problema se origina por restos de comida escondidos bajo el plato giratorio o salpicaduras quemadas adheridas a las paredes internas. Si esos residuos no se eliminan, el bicarbonato puede actuar solo como una solución temporal.

Cómo aplicar correctamente este truco casero durante la noche Una vez limpio el interior del electrodoméstico, el procedimiento resulta muy simple. Solo hay que colocar aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto, preferentemente ancho y poco profundo. Puede utilizarse un frasco de vidrio, un bowl pequeño o incluso un plato. Luego, el recipiente debe dejarse dentro del microondas toda la noche sin utilizar el aparato. Durante esas horas, el bicarbonato irá absorbiendo los olores retenidos en el ambiente interno. En situaciones donde el olor sea especialmente intenso, el proceso puede repetirse varios días seguidos. También se aconseja limpiar las paredes internas con un paño húmedo antes de volver a colocar el recipiente para potenciar el efecto desodorizante. Otro detalle importante es revisar periódicamente el filtro del microondas, especialmente en modelos con sistema de extracción. Los filtros grasos o saturados pueden generar malos olores constantes y dificultar que el bicarbonato haga efecto por completo. bicarbonato en el microondas El vinagre es indispensable para limpiar las paredes internas del microondas. WEB Mantener el microondas libre de olores no solo mejora la experiencia al cocinar o recalentar alimentos. También ayuda a conservar mejor el sabor de las comidas y evita que los aromas se mezclen entre sí.