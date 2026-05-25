25 de mayo de 2026 - 17:35

Adiós al hormigón tradicional en la construcción: llega una alternativa ecológica y más duradera

El material innovador reduce emisiones contaminantes, consume menos recursos naturales y promete mayor resistencia con el paso del tiempo en la construcción.

Es una alternativa que busca transformar la construcción moderna.

Es una alternativa que busca transformar la construcción moderna.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Durante décadas, el hormigón tradicional fue considerado la base principal de la construcción. Sin embargo, el fuerte impacto ambiental que genera comenzó a encender alarmas en distintos sectores vinculados con la arquitectura y la sostenibilidad. Según Fair Planet, la producción de hormigón convencional representa más del 7% de las emisiones globales de carbono.

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En ese contexto, comenzó a ganar terreno el llamado “hormigón verde”, un material que busca reducir el daño ambiental sin perder resistencia estructural. Además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de agua, esta nueva opción promete una vida útil más extensa y menor aparición de grietas, uno de los problemas más frecuentes en construcciones cuando los años pasan.

alternativa al hormigón
El material sirve especialmente en ciudades donde la construcción continúa creciendo a gran velocidad.

El material sirve especialmente en ciudades donde la construcción continúa creciendo a gran velocidad.

Qué es el hormigón verde y por qué se considera más ecológico

El hormigón ecológico mantiene la función estructural del material convencional, pero cambia gran parte de sus componentes para disminuir el impacto ambiental de la producción. Mientras el hormigón tradicional utiliza cemento Portland (fabricado mediante procesos que necesitan temperaturas extremadamente altas y generan grandes cantidades de dióxido de carbono), la versión verde reemplaza parte de esos materiales por subproductos reciclados.

  • Entre los elementos más utilizados aparecen las cenizas volantes y la escoria de alto horno, residuos provenientes de industrias como la del carbón y el acero. Gracias a esta combinación, se reduce considerablemente la necesidad de producir cemento nuevo, uno de los principales responsables de emisiones contaminantes dentro de la construcción.
  • Además, el proceso demanda menos agua y aprovecha materiales que anteriormente eran descartados como residuos industriales. Esta reutilización no solo disminuye la contaminación, sino que también contribuye a una economía más circular y sostenible.
  • Especialistas del sector destacan que el hormigón verde representa una de las apuestas más importantes para avanzar hacia edificios y obras con menor huella ambiental.

La ventaja que podría cambiar la industria de la construcción

Más allá de los beneficios ecológicos, uno de los aspectos que más interés genera en la industria es la durabilidad de este nuevo material.

  • Existen dos tipos de hormigón: el que está agrietado y el que terminará agrietándose. Precisamente ahí es donde el hormigón verde ofrece una diferencia importante.
  1. Su composición química genera menos calor durante el proceso de curado y presenta una menor permeabilidad al agua. Esto disminuye considerablemente la aparición de fisuras con el paso del tiempo, incluso en zonas sometidas a tránsito constante, como patios, veredas o entradas vehiculares.
  2. La reducción de grietas también implica menores costos de mantenimiento y una vida útil más prolongada para las estructuras. En un contexto donde la durabilidad y el ahorro de recursos se volvieron prioritarios, esta característica comenzó a posicionar al hormigón ecológico como una opción cada vez más atractiva.
alternativa al hormigón
El hormigón verde representa una de las apuestas más importantes para avanzar hacia edificios y obras con menor huella ambiental.

El hormigón verde representa una de las apuestas más importantes para avanzar hacia edificios y obras con menor huella ambiental.

Qué se espera para el futuro

A pesar de sus ventajas, el hormigón verde aún presenta un costo superior al tradicional. Esto ocurre principalmente porque se trata de una tecnología relativamente nueva y todavía limitada en disponibilidad y producción masiva.

  • Sin embargo, distintos organismos internacionales y asociaciones vinculadas a la construcción sostenible ya trabajan para impulsar su expansión. La Asociación Global de Hormigón y Cemento, por ejemplo, promueve estrategias de descarbonización para transformar gradualmente toda la industria.
  • Es por eso que a medida que aumente la demanda y más empresas adopten este sistema, los costos comenzarán a reducirse.

alternativa al hormigón

El hormigón verde aparece como una de las soluciones más prometedoras para disminuir el impacto ambiental de la construcción sin resignar resistencia ni durabilidad. Aunque todavía enfrenta desafíos económicos y de disponibilidad, dentro de poco podría convertirse en el nuevo estándar de la industria durante los próximos años.

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