21 de abril de 2026 - 19:02

Un reconocido ex participante de Gran Hermano confirmó que tendrá un hijo y las redes explotaron

El ex participante, quién estuvo presente en la edición 2022 de Gran Hermano, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Uno de los participantes de Gran Hermano 2022 dio qué hablar en su primera noche en la casa.
Uno de los participantes de Gran Hermano 2022 dio qué hablar en su primera noche en la casa.

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Por Redacción Espectáculos

La actual edición de Gran Hermano volvió a generar impacto fuera de la casa con un anuncio inesperado que involucra a uno de sus exjugadores. Juan Reverdito confirmó que será padre por tercera vez junto a su pareja, Celeste Rigoni. La noticia se conoció a través de imágenes difundidas en redes sociales vinculadas al ciclo conducido por Ángel de Brito.

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Un anuncio que se expandió en redes

Las imágenes, compartidas por cuentas asociadas al entorno mediático del programa, mostraron a la pareja junto a Felipe, el hijo de nueve años de Reverdito. En la postal, los elementos simbólicos del embarazo anticiparon la llegada de un nuevo integrante a la familia. La repercusión fue inmediata y reactivó el interés del público por la vida del exconcursante, quien mantuvo un perfil bajo tras su salida del reality.

Telefe

Un presente atravesado por dificultades

El anuncio llega en un momento particular para Reverdito, marcado por inestabilidad laboral luego de su paso por la televisión. Tras participar en el debate de exjugadores y otros segmentos vinculados al programa, su presencia mediática se redujo y quedó desvinculado de Telefe. Esa situación lo llevó a expresar públicamente su angustia en una visita al estudio del programa conducido por Santiago del Moro.

Para mí, Gran Hermano fue algo único en mi vida”, señaló en ese momento, conmovido por la experiencia vivida dentro del ciclo. Su paso por el reality estuvo marcado por críticas a su estrategia de juego, pero también por un fuerte vínculo emocional con el programa y su audiencia.

Un pedido que expuso su realidad

Durante esa misma intervención, Reverdito realizó un pedido directo que reflejó la complejidad de su situación económica. “Tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada”, expresó, al dirigirse al público en busca de oportunidades laborales. La declaración generó un fuerte impacto en el estudio y evidenció el contraste entre la exposición televisiva y la realidad fuera de cámara.

En ese contexto, también destacó el rol de su pareja en su vida personal: “Es la mujer más hermosa que conocí, la que me banca en todo”, afirmó sobre Celeste, consolidando una relación que hoy atraviesa una nueva etapa con la llegada de un hijo.

El acompañamiento y la contención

El momento alcanzó un punto de alta carga emocional cuando agradeció el apoyo recibido dentro del medio. “Fuiste el único que me contestaba los mensajes, siempre dándome ánimo”, le dijo a Santiago del Moro, subrayando el valor de ese acompañamiento en un contexto adverso.

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