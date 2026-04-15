15 de abril de 2026 - 20:13

Furia y La Tora de Gran Hermano tuvieron una intensa discusión en un reality español: "Controle su ganado"

Furia y La Tora, reconocidas ex participantes Gran Hermano, protagonizaron un tenso cruce en el reality español “La cárcel de los gemelos“.

Furia y La Tora Gran Hermano
Por Redacción Espectáculos

El conflicto entre exfiguras de Gran Hermano volvió a escalar tras un cruce público entre Juliana “Furia“ Scaglione y Lucila Villar. La disputa se originó a partir de declaraciones realizadas por Scaglione durante su participación en el reality español La cárcel de los gemelos, donde lanzó acusaciones directas que rápidamente se viralizaron.

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Durante una conversación dentro del programa, Furia cuestionó el crecimiento mediático de Villar dentro del entorno televisivo y sugirió la existencia de supuestos privilegios laborales. Con el correr de las horas, el tono de sus dichos se intensificó y derivó en señalamientos personales que generaron fuerte repercusión en redes sociales.

Gran Hermano
Furia Scaglione posteó una foto hot de Juan Pablo y fue repudiada.

Furia Scaglione posteó una foto hot de Juan Pablo y fue repudiada.

Las graves acusaciones entre Furia y la Tora

El conflicto no quedó limitado a las declaraciones iniciales. Fragmentos del programa comenzaron a circular junto con versiones no verificadas, entre ellas capturas de chats atribuidos a terceros que reforzaban las acusaciones. Estos contenidos, sin confirmación oficial sobre su autenticidad, amplificaron el alcance del escándalo.

Las redes actuaron como catalizador. En pocas horas, el tema se instaló en conversaciones digitales vinculadas al mundo del espectáculo, reavivando tensiones previas entre ambas figuras.

La respuesta de La Tora

Lejos de evitar la confrontación, Villar respondió desde sus redes con un mensaje que fue interpretado como una alusión directa a Scaglione. Sin mencionarla, utilizó una frase que desplazó el conflicto del plano profesional hacia uno más personal.

El contenido del mensaje fue rápidamente replicado y analizado por usuarios, quienes lo leyeron como una insinuación sobre vínculos cercanos al entorno de Furia. La respuesta no solo contestó las acusaciones, sino que elevó el tono del enfrentamiento.

Viejas polémicas que resurgen

El cruce también reactivó rumores que ya habían circulado en el pasado sobre la exposición mediática de Villar. Entre ellos, volvieron a mencionarse versiones que la vinculaban con Santiago del Moro. Tanto la influencer como el conductor habían desmentido previamente cualquier relación que no fuera profesional, pero el nuevo episodio volvió a poner esas especulaciones en agenda.

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano
A sus 30 años, Lucila Villar optó por bautizarse, un acto que buscaba alinear su vida interior con las enseñanzas que ya difundía.

A sus 30 años, Lucila Villar optó por bautizarse, un acto que buscaba alinear su vida interior con las enseñanzas que ya difundía.

Un conflicto que trasciende el reality

Mientras el juego continúa dentro de la casa, el universo externo del programa demuestra que la dinámica del reality se extiende más allá de la pantalla. Las tensiones entre exparticipantes, amplificadas por redes sociales y nuevos espacios televisivos, mantienen vigente el interés del público.

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