Sol de Gran Hermano no pudo entrar a la Casa de los Famosos en Estados Unidos: ¿se cae el intercambio?

Desde la producción del reality argentino explicaron los motivos por los que la participante no pudo completar el intercambio y crece la incertidumbre.

Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

La casa de Gran Hermano sumó un nuevo jugador con la llegada de Fabio Agostini, quien ingresó en el marco de un intercambio internacional. Sin embargo, la dinámica no se completó tal como estaba prevista, ya que Solange Abraham no pudo concretar su ingreso a La Casa de los Famosos en México.

Mientras el influencer español ya convive con los participantes en Argentina, la situación de Solange generó incertidumbre. Fue el propio conductor del ciclo quien se encargó de comunicar lo ocurrido y llevar tranquilidad tanto a los jugadores como al público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2044234270441443615&partner=&hide_thread=false Sol no ingresará a “La Casa de los Famosos” esta noche, aparentemente porque no se siente bien #GranHermano #LCDLF6 pic.twitter.com/EzrMEmBTwZ — Fefe (@fedeebongiorno) April 15, 2026 Así anunciaron que Sol no ha podido concretar el intercambio todavía “Informarles que ella no se siente en condiciones, en condiciones de entrar esta noche a la casa en este momento y compartir con ustedes", comenzó diciendo y causó sorpresa en la audiencia y jugadores.

Y, agregó: "Así es que el ingreso va a suceder en las próximas horas, eso es un hecho, por supuesto que es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud, es su bienestar, se tiene que recuperar de este viaje largo y de cómo lo ha impactado y luego lo dará todo ahí con ustedes dentro de la casa cuando esté totalmente recuperada”, explicó.