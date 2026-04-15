15 de abril de 2026 - 09:17

Sol de Gran Hermano no pudo entrar a la Casa de los Famosos en Estados Unidos: ¿se cae el intercambio?

Desde la producción del reality argentino explicaron los motivos por los que la participante no pudo completar el intercambio y crece la incertidumbre.

Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Tamara Paganini perdió a sus dos hijos recién nacidos.

Cómo murieron los hijos de Tamara Paganini: sus restos descansan en otro país por una curiosa razón

Por Agustín Zamora
Se conoció que le dijeron a Lola luego de ser eliminada de Gran Hermano.

Se supo qué le dijo Manu Ibero a Lola tras ser eliminada de Gran Hermano: "Te voy a ..."

Por Agustín Zamora

Mientras el influencer español ya convive con los participantes en Argentina, la situación de Solange generó incertidumbre. Fue el propio conductor del ciclo quien se encargó de comunicar lo ocurrido y llevar tranquilidad tanto a los jugadores como al público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2044234270441443615&partner=&hide_thread=false

Así anunciaron que Sol no ha podido concretar el intercambio todavía

Informarles que ella no se siente en condiciones, en condiciones de entrar esta noche a la casa en este momento y compartir con ustedes", comenzó diciendo y causó sorpresa en la audiencia y jugadores.

Y, agregó: "Así es que el ingreso va a suceder en las próximas horas, eso es un hecho, por supuesto que es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud, es su bienestar, se tiene que recuperar de este viaje largo y de cómo lo ha impactado y luego lo dará todo ahí con ustedes dentro de la casa cuando esté totalmente recuperada”, explicó.

Gran Hermano
Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Además, sumó una frase que buscó distender el momento: “Así es que, pues bueno, el sol, ya saben ustedes, ¿no? Se hace esperar como cada noche a que amanezca”, cerró, haciendo alusión al nombre de la participante.

De esta manera, el intercambio internacional quedó momentáneamente incompleto. Mientras Fabio ya empezó a integrarse al juego en Argentina, resta definir cuándo Solange podrá finalmente ingresar al reality mexicano.

Por ahora, desde la producción remarcan que se trata solo de una postergación y que, una vez recuperada, la participante viajará para sumarse a la experiencia, en lo que promete ser un nuevo capítulo dentro de esta dinámica entre países

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En su primer día en Gran Hermano, el español ya se acercó a una de las participantes.

No perdió el tiempo: una participante de Gran Hermano que le tiró onda a Fabio en su primer día

Grecia Colmenares

La emoción de Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano: "Mi país del corazón"

Rating: Gran Hermano ya no arrasa y Mirtha Legrand sigue vigente.

Rating televisivo: Gran Hermano en baja, mientras Mirtha Legrand sostiene su audiencia

Este lunes se conocerá a quién abandone la casa de Gran Hermano.

Se conoció quién será eliminado este lunes de Gran Hermano