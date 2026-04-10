Quién es Fabio, el hijo de un mendocino que deja La Casa de los Famosos para entrar a Gran Hermano

Fabio, de 35 años, admite que “debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero”, y se define como alguien “coqueto, sociable y sensible”, esto último especialmente con las mujeres.
Al ingresar a La Casa de los Famosos, Agostini confirmó que llegaba “completamente soltero” al reality. “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”, expresó el modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, cuyo padre nació en Mendoza, por lo que de antemano, llega al país con el plus de conocer algo de la cultura.
Gran Hermano será un reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.
También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión truncó su carrera deportiva, por lo que aprovechó su físico para ser modelo e influencer.
Quién viaja de Gran Hermano a La Casa de los Famosos
La producción del reality de Telemundo decidió que sea Solange Abraham la participante que viaje hacia México, país en donde se produce el reality que sale en la televisión de los Estados Unidos.
El intercambio entre los dos programas de televisión tendrá una duración de aproximadamente una semana, donde ambos deberan adaptarse y vivir como si fuera su verdader reality.
Cabe aclarar que Sol, volverá a Gran Hermano con el peso de estar nominada, puesto que en la última gala debió quedar en placa y por su viaje, se saltó esta pena una semana, teniendo que cumplir al regreso.