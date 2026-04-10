10 de abril de 2026 - 08:22

Quién es Fabio, el hijo de un mendocino que deja La Casa de los Famosos para entrar a Gran Hermano

Nació en España, quiso ser deportista profesional y dejó todo para meterse de lleno en el modelaje en. Entra en medio de un intercambio internacional.

Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Tamara Paganini perdió a sus dos hijos recién nacidos.

Cómo murieron los hijos de Tamara Paganini: sus restos descansan en otro país por una curiosa razón

Por Agustín Zamora
Netflix presentó el primer tráiler de la tercera temporada de One Piece. 

Netflix acelera One Piece: presentó el tráiler oficial y fecha confirmada para la temporada 3

Por Redacción Espectáculos

Fabio, de 35 años, admite que “debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero”, y se define como alguien “coqueto, sociable y sensible”, esto último especialmente con las mujeres.

Embed

Al ingresar a La Casa de los Famosos, Agostini confirmó que llegaba “completamente soltero” al reality. “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”, expresó el modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, cuyo padre nació en Mendoza, por lo que de antemano, llega al país con el plus de conocer algo de la cultura.

Gran Hermano será un reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.

También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión truncó su carrera deportiva, por lo que aprovechó su físico para ser modelo e influencer.

Fabio Agostini
Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Fabio Agostini
Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

Quién viaja de Gran Hermano a La Casa de los Famosos

La producción del reality de Telemundo decidió que sea Solange Abraham la participante que viaje hacia México, país en donde se produce el reality que sale en la televisión de los Estados Unidos.

Embed

El intercambio entre los dos programas de televisión tendrá una duración de aproximadamente una semana, donde ambos deberan adaptarse y vivir como si fuera su verdader reality.

Cabe aclarar que Sol, volverá a Gran Hermano con el peso de estar nominada, puesto que en la última gala debió quedar en placa y por su viaje, se saltó esta pena una semana, teniendo que cumplir al regreso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fue preso, denunciado por violar a la madre de su hijo, y al niño le dijeron que había muerto: fue sobreseído

Su ex lo denunció por violarla, estuvo preso y a su hijo le dijeron que había muerto: fue sobreseído

Netflix suma esta noche una película argentina. 

Esta noche en Netflix: la película argentina que te hará emocionar con un viaje de sanación de padre-hijo

Floppy Tesouro rompió en llanto al hablar de su separación y de su hija Moorea

Floppy Tesouro fue internada nuevamente y confesó su delicado estado de salud: "Mucha angustia"

Por Redacción Espectáculos
Roberto y Felipe Pettinato, juntos por primera vez tras la dura pelea

Roberto Pettinato defendió a su hijo en medio el juicio por el que podría recibir 15 años de prisión

Por Redacción Espectáculos