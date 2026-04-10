Quién es Fabio, el hijo de un mendocino que deja La Casa de los Famosos para entrar a Gran Hermano

Nació en España, quiso ser deportista profesional y dejó todo para meterse de lleno en el modelaje en. Entra en medio de un intercambio internacional.

Fabio Agostini ingresará a Gran Hermano proveniente de La Casa de los Famosos.

“Español de corazón, picaflor de corazón”. Bajo ese lema se presentó Fabio Agostini en La Casa de los Famosos y también en Gran Hermano Generación Dorada, puesto que él será el participante que llegue de intercambio a la casa desde el reality mexicano en la televisión estadounidense.

Fabio, de 35 años, admite que “debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero”, y se define como alguien “coqueto, sociable y sensible”, esto último especialmente con las mujeres.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gran Hermano (@granhermanoar) Al ingresar a La Casa de los Famosos, Agostini confirmó que llegaba “completamente soltero” al reality. “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”, expresó el modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, cuyo padre nació en Mendoza, por lo que de antemano, llega al país con el plus de conocer algo de la cultura.

Gran Hermano será un reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.

También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión truncó su carrera deportiva, por lo que aprovechó su físico para ser modelo e influencer.