9 de abril de 2026 - 09:58

Es la hermana de una estrella mundial: quién es la "villana" que podría entrar a Gran Hermano

La figura internacional se sumaría al reality argentino y hablaría ante todo el público sobre el drama familiar que vivió.

La hermana de una famosa cantante ingresaría a Gran Hermano.

La hermana de una famosa cantante ingresaría a Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La interna entre Thalía y su hermana, la actriz Laura Zapata, vuelve a estar en el centro de la escena tras las recientes declaraciones de la artista mexicana, que no solo reflotaron viejas heridas sino que también abrieron la puerta a nuevas revelaciones mediáticas de estos famosos.

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Actualmente siendo participante del reality La Casa de los Famosos, Zapata sorprendió al referirse sin filtros al vínculo con su hermana y al episodio que marcó un antes y un después en su relación. “Desde el secuestro dejamos de hablarnos”, afirmó tajante, en alusión al dramático hecho ocurrido en 2002.

Qué le paso en 2002 a la hermana de Thalía

Ese año, la actriz fue secuestrada junto a su hermana Ernestina Sodi al salir de un teatro. Mientras Zapata recuperó la libertad tras 18 días de cautiverio, Sodi permaneció retenida durante 45 días. Según relató, en ese contexto se produjo una fuerte ruptura con Thalía, a quien acusó de no haber colaborado con el pago del rescate exigido por los captores.

Me obligó a gestionar mi liberación sin su ayuda”, aseguró, alimentando aún más la polémica en torno a uno de los episodios más delicados de su vida.

Pero los cuestionamientos no se limitaron a ese hecho. Zapata también hizo hincapié en su rol en los inicios artísticos de la cantante, sugiriendo que fue clave en su despegue profesional. Según contó, gracias a sus vínculos logró que Thalía tuviera una audición con Din Din, el grupo musical que integró en los años 80 junto a Paco Ayala.

Gran Hermano
La hermana de una famosa cantante ingresaría a Gran Hermano.

La hermana de una famosa cantante ingresaría a Gran Hermano.

En ese sentido, dejó entrever un reclamo personal que va más allá del episodio del secuestro: considera que su hermana se distanció justo cuando ella atravesaba uno de los momentos más difíciles.

Como si fuera poco, el conflicto suma teorías y versiones cruzadas desde hace años. En 2019, el actor Alfredo Adame lanzó fuertes declaraciones contra Zapata, a quien calificó como “perversa” y “malévola”. Además, sostuvo que la exmodelo “habría planeado su propio secuestro” con el objetivo de obtener dinero de la cantante y de su esposo, el empresario Tommy Mottola.

En medio de este contexto cargado de tensión, crecen los rumores sobre una posible participación de Laura Zapata en Gran Hermano Edición Dorada en Telefe, lo que podría convertirse en el escenario ideal para que la actriz amplíe su versión de los hechos y revele detalles hasta ahora desconocidos de una de las disputas familiares más resonantes del mundo del espectáculo latino.

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