7 de abril de 2026 - 10:23

Se supo qué le dijo Cinzia a Solange tras ser eliminada de Gran Hermano: "Están detrás de..."

La concursante venezolana abandonó el reality este lunes por decisión del público y dejó un inesperado encargo para su máxima aliada en el juego.

Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La gala de eliminación de este lunes 6 de abril en Gran Hermano Generación Dorada culminó con la salida de Cinzia Francischiello. La participante quedó en shock tras ser elegida por el público para abandonar la competencia durante un duelo que la enfrentó mano a mano a Yipio.

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Mientras su oponente celebraba la continuidad con euforia, Cinzia permaneció inmóvil ante la noticia de su salida del programa. Una de las reacciones más notorias dentro de la casa fue la de Solange Abraham. La jugadora, una de las principales aliadas de la eliminada, rompió en llanto al conocer el resultado de la votación que la dejaba sin su socia estratégica.

Gran Hermano
Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Un mensaje oculto antes de cruzar la puerta

En medio de la despedida y las muestras de afecto, se produjo un gesto de complicidad que captó la atención de los televidentes. Antes de retirarse definitivamente, Cinzia se acercó a Solange para susurrarle un mensaje privado al oído.

Mis alfajores están en mi locker. Agarralos, están detrás de mis bolsos”, fueron las palabras exactas de la ahora exconcursante. El detalle no pasó desapercibido para los fanáticos del ciclo, quienes lo interpretaron como un último "tesoro" compartido.

Gran Hermano
Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Antes de abandonar la casa de Gran Hermano, Cinzia le hizo un pedido a su compañera.

Recordemos que en esta instancia del reality, los alimentos dulces se convirtieron en bienes sumamente valorados, escasos y preciados por los participantes.

La reacción de la eliminada y su deseo de volver

Tras asimilar el impacto inicial de la noticia, la joven periodista expresó sus primeras sensaciones sobre su paso por el ciclo de Telefe. “Este es mi universo, mi mundo paralelo. Estoy tan feliz con Gran Hermano… ¿cómo me voy a ir?”, manifestó la participante minutos después del anuncio oficial

Finalmente, antes de abandonar el estudio, dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso a la competencia en el futuro. “Espérenme de vuelta”, lanzó a modo de cierre de su primera etapa dentro del juego.

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