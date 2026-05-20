20 de mayo de 2026 - 20:31

Se acabó la espera: filtraron los nombres de los nuevos participantes de Gran Hermano

La producción confirmó el ingreso de nueve caras nuevas y el regreso de ex jugadores mediante el sistema de repechaje.

Santiago del Moro reveló cuál es la relación que tiene con Carmiña.

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Por Redacción Espectáculos

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivirá una de las modificaciones más importantes desde el inicio de la temporada. El reality de Telefe incorporará trece nuevos participantes en una sola gala y llevará el número total de jugadores a 25 convivientes. La producción confirmó el ingreso de nueve caras nuevas y el regreso de exjugadores mediante el sistema de repechaje, en una jugada que promete alterar las alianzas y cambiar por completo la dinámica del programa.

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Gran Hermano generación dorada- Santiago del Moro

La noticia comenzó a tomar fuerza después de que Santiago del Moro adelantara en sus historias de Instagram que “la casa se resetea” y anticipara nuevos ingresos a través de los denominados Golden Tickets. El anuncio llegó durante la cobertura de los Premios Martín Fierro y rápidamente desató especulaciones sobre quiénes serían los nuevos habitantes.

Los nombres que entrarían a Gran Hermano esta noche

Las primeras filtraciones surgieron desde la cuenta Mundo Famosos y luego fueron retomadas en el programa El Ejército de la Mañana de Bondi Live, conducido por Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Entre las mujeres que ingresarían a la casa aparecen nombres conocidos del espectáculo y las redes sociales. Una de las confirmadas sería Charlotte Caniggia, figura mediática e influencer. También ingresaría Nenu López, además de Mariela Prieto y Tatiana Luna.

Durante el programa también descartaron otros nombres que habían circulado en redes sociales y programas de espectáculos. Según explicaron, finalmente no entrarían Brian Lanzelotta, Andrea Rincón ni Pablo Heredia.

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Los hombres que se suman al reality

Entre los nuevos participantes masculinos aparece Juan Carlos López, actor y modelo con fuerte presencia en redes sociales y contenido vinculado al fisicoculturismo.

La lista también incluye a Sebastián Almeida, conocido como “Cola”, quien años atrás se había vuelto viral por un casting relacionado con el reality. Según trascendió, mantiene vínculos con integrantes del entorno de la familia Maradona y se dedica al entrenamiento físico.

Otro de los nombres mencionados es Matías Hanssen, cuya actividad pública en redes sociales es reducida y está enfocada principalmente en contenido de gimnasio y entrenamiento.

Gran Hermano

Qué pasará con los Golden Tickets

Aunque inicialmente se esperaba el ingreso inmediato de exparticipantes mediante los Golden Tickets, distintas versiones sostienen que esos lugares todavía no se definirían esta noche. El mecanismo permitiría el regreso de antiguos jugadores sin necesidad de atravesar una votación del público.

En las últimas horas también apareció vinculado al tema el nombre de Andrea del Boca, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre su participación.

Santiago del Moro

Los exjugadores que buscan volver a la casa

La lista de postulantes para regresar al reality incluye a varios exparticipantes de ediciones anteriores. Entre ellos figuran Tomy Riguera, Jessica Maciel, Nick Sicario, Nazareno Pompei, Franco Poggio y Carlota Bigliani.

También aparecen en la nómina Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio Pintos, Grecia Colmenares y Danelik Galazán.

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