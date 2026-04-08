El certamen de Telefe intercambiará participantes con los del progama internacional. Una de estas celebridades podría entrar a la casa más famosa.

Quiénes son los participantes de "La Casa de los Famosos", el reality que se fusionará con Gran Hermano

Santiago del Moro adelantó que en los próximos días la casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesará un momento impactante dentro del juego: la llegada de un participante nuevo y la despedida de uno de los suyos.

Según informó el conductor en su cuenta de Instagram, el programa transmitido por Telefe realizará un intercambio de concursantes con "La Casa de los Famosos", el reality estadounidense de habla hispana. De esta manera, un jugador de Gran Hermano participará en el certamen extranjero, mientras que uno de los integrantes del otro concurso ingresará a la casa por unos días.

Gran Hermano Uno de los participantes de Gran Hermano será intercambiado por un concursante de "La Casa de los Famosos" web A diferencia de Gran Hermano, los participantes del reality en Miami, son todas figuras reconocidas de los medios, especialmente de México, por lo que se espera que la llegada de cualquiera de ellos revolucione la casa.

Quiénes son los participantes de "La Casa de los Famosos" Laura Zapata Actriz mexicana de cine y televisión, conocida por sus icónicos papeles en producciones como "Maria Mercedes" (1992); "Esmeralda" (1997) y "Siempre Reinas" (1922). Además, es reconocida por ser la hermana mayor de la cantante Thalía y con quien tiene una relación conflictiva, motivo que genera polémica entre el público.

Laura Zapata- La Casa de los Famosos Laura Zapata, participante de "La Casa de los Famosos" Caeli Una de las influencers y creadoras de contenido más reconocidas de México, siendo una de las pioneras en el rubro junto a Luisito Comunica y Juanpa Zurita. Cosecha un total de 15 millones de suscriptores en YouTube, 9 millones en Instagram y 6.6 millones en TikTok. Durante su paso por YouTube, se hizo conocida por sus videos de comedia y vlogs diarios. Además, participó en videos musicales del cantante Drake Bell.