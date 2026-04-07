Gran Hermano: filtraron quién sería el reemplazo de Andrea del Boca tras su accidentado retiro

El reality Gran Hermano : Generación Dorada atraviesa un giro dramático tras la salida definitiva de Andrea del Boca . La protagonista de Perla Negra sufrió un grave accidente doméstico dentro de la casa cuando se tropezó con su propia ojota y cayó de cara al suelo , lo que le provocó heridas de consideración.

Andrea del Boca quedó fuera de Gran Hermano tras su accidente en la casa

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El impacto generó gritos de dolor que conmocionaron a sus compañeros, obligando a la producción a solicitar una ambulancia de urgencia. Tras ser trasladada a una clínica, se le practicaron estudios de complejidad, incluyendo una tomografía facial y una radiografía de tórax .

Debido a la gravedad de las lesiones, que incluyeron "varios puntos" de sutura, los médicos determinaron que la actriz no está en condiciones de retomar la competencia. Según trascendió, la propia Andrea habría sentenciado un tajante “Basta para mí” desde su internación.

Ante este escenario, el nombre de su hija, Anna del Boca , ha surgido con fuerza como la principal candidata para ocupar su lugar. Según informaron en el programa Intrusos, existen conversaciones avanzadas entre la producción de Telefe y la joven de 25 años para que se sume al juego.

fue la caída de Andrea Del Boca en la casa de #GranHermano pic.twitter.com/6MGLAYAF6r

“De concretarse la negociación, sería una jugada maestra” , señalaron los especialistas, destacando que Anna ya conoce las dinámicas del programa por su rol como analista en el streaming oficial “La Jugada” .

Andrea del Boca Anna Chiara sería la reemplazante de su madre, Andrea del Boca, en Gran Hermano: Generación Dorada

Una de las ventajas estratégicas de este posible reemplazo es que Anna conservaría los votos de apoyo que ya tenía su madre, permitiendo que el público que seguía a la actriz vuelque su afinidad hacia ella. No obstante, el ingreso aún no ha sido oficializado por el canal, ya que depende de la voluntad de la joven y de la evolución de la salud de Andrea.

Anna Chiara, quien hace unos años decidió quitarse el apellido paterno tras una dura batalla judicial contra Ricardo Biasotti, cuenta actualmente con más de 100 mil seguidores en redes sociales y ha demostrado una fuerte personalidad en sus intervenciones mediáticas.

Su entrada a la casa más famosa del país no solo mantendría la atención del público, sino que abriría un escenario inédito en la historia del formato en Argentina.