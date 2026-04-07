7 de abril de 2026 - 11:18

Rodrigo Lussich liquidó a Santiago del Moro y aseguró que fue uno de los que arruinó Gran Hermano

El conductor de Intrusos opinó sobre la nueva edición del reality y fue contundente a la hora de hablar de la figura de Telefe.

Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Rodrigo Lussich hizo un feroz análisis sobre Gran Hermano Generación Dorada y aseguró que se arruinó el formato en los últimos años. El conductor de Intrusos hizo de su cuenta de Instagram un "confesionario abierto", donde interactúa con sus seguidores y opina sobre diversos temas con el humor ácido que lo caracteriza.

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¿Qué dijo Rodrigo Lussich de Gran Hermano?

El periodista comparó la primera temporada del programa con las que la sucedieron y sentenció: "25 años de Gran Hermano Argentina. De Solita Silveyra diciendo 'adelante mis valientes' a Andrea Del Boca haciendo la autopsia de un inodoro en vivo".

Gran Hermano
Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

"De Marcelo Corazza ganando el primer premio a estar acusado. De un experimento social a un casting de influencers con representante", siguió.

"Tres conductores, doce ganadores y un formato que pasó de ser televisión de verdad a ser un circo con WiFi. Todo lo que nadie te dice sobre cómo se destruyó el reality más exitoso de Argentina, en 8 diapositivas. ¿Se arruinó o es idea mía?", cerró filoso.

Luego, tras detenerse en Soledad Silveyra y Jorge Rial, Lussich atendió a Santiago del Moro: "Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario".

Gran Hermano
Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

Rodrigo Lussich habló de Santiago del Moro y Gran Hermano.

"Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine", lanzó.

"Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor", remató filoso.

"La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia", opinó Rodrigo Lussich sobre los cambios que fue experimentando Gran Hermano a lo largo de los años.

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