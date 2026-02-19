Rodrigo Lussich habló de su salud y preocupó a todos sus compañeros: "Más notorio con los años"

El conductor de Intrusos admitió en cámara que padece de una adversidad congénita y encendió las alarmas. Empero, el uruguayo se mostró muy positivo ante este contratiempo y especificó el origen de su asma, que se relaciona con todo su árbol familiar.
En el comienzo de la edición del miércoles, el animador sorprendió al expresar: “Descubrí por mi tía Mirta que soy asmático, ella me dijo que me tengo que hacer ver”. Una revelación inesperada, que activa la necesidad de ponerse en proceso para subsanar esa cuestión.
Con su capacidad oratoria entrelazada con el humor, Rodrigo explicó el origen: “Tengo todos los antecedentes de mi familia de asmáticos, todas mis tías y tías abuelas eran asmáticas y yo siempre lo evadí porque nunca tuve un diagnóstico porque los hippies nunca me llevaban al médico”.
Rodrigo Lussich confirmó que tiene asma
Incluso, enumeró algunas secuelas que lo aturden: “Resultó ser que con esto de que me agito tanto, que ya está más notorio con los años, en el comienzo del programa de ayer fue terrible”. Y agregó: “Hoy estoy un poquito mejor, porque también te juegan los nervios después de un tiempo afuera de la pantalla, porque uno tiene sus inseguridades”.
Para culminar, el uruguayo especificó que todavía no posee un análisis certero de una institución médica, aunque anticipó que recurrirá en breve a especialistas en la materia. “Este es el diagnóstico de mi tía, ahora voy a ir a comprobar y aprovechar la prepaga que vale una fortuna para consultar con un neumólogo”, contó.