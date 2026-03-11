11 de marzo de 2026 - 15:57

"Lo tiene un presidiario": aseguran que vendieron el número de La Tota Santillán mientras investigan su muerte

La familia del presentador fallecido denunció que vendieron la línea telefónica que le pertenecía al conductor mientras la causa judicial continúa bajo investigación.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La indignación de la familia de la Tota Santillán

La información surgió durante el programa “Mitre Live”, conducido por el periodista Juan Etchegoyen. Allí el comunicador aseguró que la familia del presentador se encuentra indignada tras enterarse de la situación vinculada con la línea telefónica que pertenecía al conductor.

“Quiero abrir el programa de hoy con una información de último momento que hará mucho ruido porque de ser así es escandaloso lo que está pasando con este tema”, expresó Etchegoyen al comienzo de su ciclo.

El periodista explicó que se encuentra en contacto directo con allegados al conductor y que la noticia provocó una fuerte reacción en el entorno familiar. “Estoy en contacto con la familia de la Tota Santillán que está indignada porque me confirman que se vendió el número de celular que usaba la Tota. El problema es que estaba investigándose la muerte del conductor”, afirmó.

Según detalló, el reclamo de la familia se basa en que ese número formaría parte del material vinculado a la investigación judicial. “Lo que sostiene la familia de Daniel es que ese número de celular no se podía vender porque justamente estaba en fiscalía el teléfono. No se puede transferir ese número porque estaba bajo investigación porque ellos sospechan que a la Tota lo mataron”, agregó el conductor.

El número que era de la Tota Santillán lo tendría una persona que está presa

La polémica se profundizó cuando Etchegoyen reveló otro dato que, según indicó, surgió a partir del contacto con los familiares del conductor. “Te voy a ser sincero. Los familiares de la Tota se contactan conmigo para contarme la información porque no pueden ni hablar de la angustia y bronca que tienen. A mí me dicen que incluso el número de la Tota ahora lo tiene un presidiario según la foto del WhatsApp. Ahora la línea la tiene un preso”, señaló.

El periodista también sostuvo que el episodio genera más interrogantes en un contexto que ya se encontraba marcado por la incertidumbre. “Es todo extraño y raro. En su momento la Justicia reabrió la investigación y de repente la familia se entera de esto”, expresó.

En medio de la situación, Etchegoyen contó que mantiene diálogo con una de las hijas del conductor, quien también manifestó preocupación por el destino del teléfono. “Estoy en diálogo con Daniela Santillán que me dice que ‘en fiscalía no interfirieron con el número de celular. Todo sigue igual, no hay información y no me devolvieron el celular’”, concluyó.

