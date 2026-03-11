Todo listo para el Lollapalooza 2026: dónde se podrá ver por streaming

Entre el 13 y el 15 de marzo se celebrará una nueva edición de Lollapalooza Argentina , el festival internacional que desde hace más de una década forma parte del calendario musical del país y que cada año convoca a miles de fanáticos en el predio del Hipódromo de San Isidro. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la organización habilitó nuevamente la posibilidad de seguir los conciertos en vivo a través de streaming .

La edición 2026 llega con una grilla marcada por nombres de fuerte presencia en la escena global. Entre los artistas principales aparecen figuras como Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii. La representación argentina también tendrá peso propio en el escenario, con presentaciones de Paulo Londra, Turf, Soledad Pastorutti y Ratones Paranoicos, entre otros, y los mendocinos estarán presentes con Spaghetti Western .

La transmisión oficial del evento estará a cargo de Flow , plataforma que ya ha llevado el festival a las pantallas en ediciones anteriores. A través de este servicio, los usuarios podrán seguir los distintos escenarios desde múltiples dispositivos, como Smart TV, teléfonos móviles, tablets, computadoras o el decodificador de la compañía.

Para acceder al streaming es necesario contar con una suscripción activa. Los shows se emitirán a través de los canales 605, 606, 607 y 608, donde se distribuirán las actuaciones más destacadas de cada jornada.

Entre los momentos más esperados de la transmisión figuran presentaciones como la de Katseye el viernes a las 19 en el canal 606, seguida por el set de Turnstile a las 20 en el 605. Esa misma noche, Lorde subirá al escenario a las 21, antes del cierre a cargo de Tyler, The Creator a las 22.15. La jornada del viernes concluirá con la presentación de Peggy Gou a las 23.30 en el canal 606.

El sábado tendrá entre sus principales atractivos el show de Paulo Londra a las 19, seguido por la actuación de Addison Rae a las 20.15. Más tarde llegará el turno de Lewis Capaldi a las 21.15 y de Chappell Roan a las 22.15, mientras que la noche se cerrará con el set electrónico de Skrillex a las 23.45.

image

El domingo, último día del festival, contará con actuaciones de Doechii a las 19.45, Deftones a las 20.45 y Sabrina Carpenter a las 22. Ese mismo horario marcará también el regreso de Ratones Paranoicos en el canal 607, mientras que el cierre electrónico quedará en manos de Kygo a las 23.20.

Tres días con más de cien artistas

La primera jornada del festival reunirá a nombres como Djo, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, Judeline y Guitarricadelafuente, además de proyectos emergentes y propuestas de la escena alternativa como Militantes del Clímax, Tiger Mood, Victoria Whynot y Spaghetti Western.

image

El segundo día ampliará el espectro musical con la presencia de Brutalismus 3000, Marina, Aitana, TV Girl y Lany, junto a artistas latinoamericanos como Soledad Pastorutti, Joaquina o Paula Os.

La jornada de cierre sumará a figuras como Interpol, Ben Böhmer, Men I Trust, Viagra Boys y Massacre, además de proyectos emergentes como Saramalacara, The Warning, Yami Safdie y Reybruja.