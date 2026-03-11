Repetición de Vendimia y show de Abel Pintos, juntos el domingo 15: qué evalúa el Gobierno

El Gobierno de Mendoza trabaja fuertemente para ordenar el lio organizacional que provocaron los días de lluvias en la provincia. Primero, el temporal del sábado obligó a postergar el Acto Central de Vendimia para el domingo pasado y, en un lógico efecto dominó, la repetición de la fiesta fue anunciada para este miércoles.

Pero aquí ocurrió la segunda contingencia. Las lluvias no permitieron el inicio de los show, de producción privada, anunciados para anoche. Abel Pintos era el gran figura, pero la grilla la completaba Magui Cullen, Los Campedrinos y Ángela Leiva.

Tras esta segunda reprogramación, donde muchos asistentes expresaron su malestar por la tardanza en la oficialización, ya que gran parte del público ya estaba en el Teatro Griego Frank Romero Day, el Gobierno comunicó que ambos eventos, repetición y recital de Abel Pintos, confluirán el próximo domingo 15 de marzo.

La gran incógnita que aún no resuelve la Subsecretaría de Cultura reside en que llegarán al teatro Griego personas con entradas tanto del domingo anterior como de anoche. Aquí surgen las preguntas sobre la capacidad del Frank Romero Day y la superposición en las ubicaciones.

"Estamos resolviendo detalles que comunicaremos durante el transcurso del día", se limitaron a responder desde Cultura. El tema capacidad del teatro, no sería un problema, ya que, según fuentes consultadas, muchas personas ya habrían solicitado la devolución de su ticket tras la postergación de la repetición del show “90 cosechas de una misma cepa”.

Sin embargo, aún hay dudas sobre cómo será el operativo para el domingo. "¿Me sirve la entrada?, ¿tengo que canjearla nuevamente?", se preguntan quienes ya adquirieron sus tickets para estos eventos que confluirán el domingo en una noche que será épica.

El anuncio de Abel Pintos

La segunda jornada de los shows privados de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en la que iba a presentarse Abel Pintos, fue suspendida y será reprogramada para el domingo.

La decisión se conoció en medio del mal tiempo que afectó al Gran Mendoza y generó complicaciones en la zona del Teatro Griego Frank Romero Day. El mismo Abel Pintos anunció desde su cuenta de Instagram la reprogramación: "El concierto de hoy por cuestiones de clima se cancela, pero por fortuna tenemos la oportunidad de reprogramarlo para el domingo que viene".

Y cerró: "Si Dios quiere nos vemos el próximo domingo".

Cambios en el cronograma de Vendimia

La reprogramación de esta jornada se da luego de que el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, también debiera modificarse debido al pronóstico de tormentas. Finalmente, el espectáculo principal se realizó el domingo 8 de marzo en el Frank Romero Day y se le sumó a Luciano Pereyra, originalmente anunciado para la segunda noche.

Como consecuencia de esos cambios, el calendario de las noches vendimiales sufrió ajustes, incluyendo la repetición del espectáculo, que fue trasladada en un comienzo para el miércoles 11 de marzo.

En la noche del martes se conoció la postergación de la repetición de la fiesta por segunda vez.

La repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia fue reprogramada

La alerta por mal tiempo se extiende a la jornada del miércoles, cuando estaba prevista la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ante este panorama, desde Cultura informaron sobre la decisión de reprogramar también la repetición de la fiesta.

De acuerdo al comunicado oficial, el evento también se aplazó para el domingo 15 de marzo.