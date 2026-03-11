Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas este jueves 12 de marzo

A partir del 12 de marzo, cinco estrenos renuevan la oferta cinematográfica. Este segundo jueves de marzo llega con una cartelera variada en los cines argentinos: terror con tintes esotéricos, una comedia argentina con giros inesperados, drama romántico basado en un fenómeno editorial y más.

A continuación, un repaso por las películas que se suman esta semana a la pantalla grande.

El terror europeo suma una nueva propuesta con “El ritual de Lily”, una producción española dirigida por Manu Herrera que mezcla folclore esotérico, rituales paganos y el clásico escenario del aislamiento en plena naturaleza.

La historia se sitúa a fines del siglo XX, durante el equinoccio de otoño. Cuatro amigas viajan a una casa aislada en medio del bosque con la intención de realizar un ritual de iniciación a la brujería que les permita completar el círculo de los cuatro elementos. En ese grupo aparece Lily, una joven introvertida y frágil que acaba de integrarse y que ha sido elegida para representar el elemento aire.

Lo que en un comienzo parece un juego espiritual en armonía con la naturaleza comienza a transformarse en una experiencia perturbadora. A medida que avanza el ritual, Lily descubre que la ceremonia tiene un objetivo oculto y que su participación no es tan inocente como parecía.

Con actuaciones de Maggie García, Patricia Peñalver, Eve Ryan, Elena Gallardo y Mike Fajardo, la película apuesta por una atmósfera opresiva y por la construcción del terror desde lo psicológico antes que desde el impacto inmediato.

“No preguntes”

El cine argentino aporta esta semana una propuesta que combina humor con suspenso. “No preguntes”, dirigida por Agustín Palleres Yoffe, se presenta como una comedia con elementos de thriller que gira alrededor de una premisa tan simple como desconcertante.

La protagonista es Lisa, una joven caótica que vive sin demasiada planificación hasta que se ve obligada a buscar trabajo. Cuando finalmente consigue uno, cree haber solucionado su problema inmediato, pero pronto descubre que el verdadero enigma es otro: nadie puede explicarle con claridad para qué fue contratada.

Embed - Tráiler No preguntes

La situación, que comienza como un malentendido laboral, se transforma gradualmente en una serie de situaciones absurdas y misteriosas.

El filme está protagonizado por Micaela Riera y Nacho Di Marco, acompañados por Giuliana Pieruccini, Alfredo Castellani, Federico Llerena, Jorge Nemirovsky y Luis Margani.

“No te olvidaré”

El fenómeno editorial de Colleen Hoover llega al cine con “No te olvidaré”, adaptación de la novela "Reminders of Him", dirigida por Vanessa Caswill.

La historia sigue a Kenna, una mujer que intenta reconstruir su vida tras pasar siete años en prisión por un trágico error. Al recuperar la libertad regresa a su ciudad natal en Wyoming con un único objetivo: conocer a su hija, a quien nunca ha visto.

Embed - No te Olvidare | ESPANOL Subtitulado | Trailer Oficial

Sin embargo, el reencuentro parece imposible. Los abuelos de la niña, que tienen su custodia, se niegan a permitir cualquier contacto con ella. En ese contexto Kenna encuentra una inesperada conexión con Ledger, un exjugador de la NFL que ahora administra un bar en el pueblo.

Protagonizada por Maika Monroe y Tyriq Withers, la película se mueve entre el melodrama romántico y el relato de redención personal, con temas como la maternidad, el perdón y la reconstrucción emocional.

“El Guardián: Último refugio”

El cine de acción tiene su cuota esta semana con “El Guardián: Último refugio”, un thriller dirigido por Ric Roman Waugh que combina persecuciones, conspiraciones y un escenario aislado.

La trama se desarrolla en una remota isla escocesa donde vive un hombre que intenta mantenerse alejado del mundo. Su aparente tranquilidad se rompe cuando rescata del mar a una niña que estaba a punto de morir ahogada.

Embed - EL GUARDIAN ÚLTIMO REFUGIO Tráiler Español Latino (2026) Jason Statham, Subtitulado

Ese gesto desencadena una serie de acontecimientos violentos que revelan que la niña está siendo buscada por personas peligrosas. A partir de ese momento el protagonista se ve obligado a protegerla mientras intenta descubrir qué hay detrás de la persecución.

La película está encabezada por Jason Statham, uno de los actores más identificados con el cine de acción contemporáneo, acompañado por Bodhi Rae Breathnach, Bill Nighy, Harriet Walter, Celine Buckens y Naomi Ackie.

“El testimonio de Ann Lee”

Entre los estrenos más ambiciosos de la semana aparece “El testimonio de Ann Lee”, una coproducción entre Estados Unidos y el Reino Unido dirigida por Mona Fastvold.

Inspirada en hechos reales, la película reconstruye la vida de Ann Lee, líder religiosa que fundó el movimiento Shaker en el siglo XVIII. Esta comunidad, caracterizada por sus prácticas espirituales basadas en el canto y la danza, llegó a convertirse en una de las sociedades utópicas más influyentes de la historia estadounidense.

La historia sigue el ascenso de Lee como figura espiritual en la década de 1770 y la forma en que sus seguidores comenzaron a verla como una especie de figura mesiánica femenina. Sus devotos la consideraban una encarnación de Cristo y participaban en rituales colectivos que combinaban música, movimiento y fervor religioso.

El filme cuenta con un elenco destacado encabezado por Amanda Seyfried, junto a Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Christopher Abbott y Stacy Martin.