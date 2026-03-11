El mal momento de Mickey Rourke: por qué desalojaron al famoso actor de su casa en Los Ángeles

El actor Mickey Rourke fue desalojado de la vivienda que alquilaba en Los Ángeles luego de acumular una deuda cercana a los US$70.000 por alquiler .

La situación se conoció a fines de diciembre, cuando el propietario de la casa, Eric Goldie , le envió una notificación formal exigiendo el pago inmediato de la deuda. En caso de no abonarla, debía abandonar la propiedad en un plazo de tres días.

En enero, el caso tomó notoriedad pública y una seguidora del actor, Liya-Joelle Jones , impulsó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir dinero para evitar el desalojo. La iniciativa logró recaudar cerca de US$56.000 , acercándose a la cifra necesaria para saldar la deuda.

Sin embargo, el desenlace fue distinto: según documentos judiciales difundidos recientemente, la vivienda volvió a manos del propietario tras una sentencia del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles . Rourke no se presentó a la audiencia ni respondió a la denuncia dentro del plazo establecido.

Mientras se realizaba la mudanza de sus pertenencias, el actor fue visto en enero recibiendo víveres en la puerta de su casa. Posteriormente se alojó en un hotel de West Hollywood , donde las habitaciones tienen tarifas que comienzan en US$550 por noche .

Rourke también rechazó públicamente la campaña solidaria. En un video publicado en redes sociales, aseguró que no participó de la colecta ni pidió ayuda económica.

Su representante, Kimberly Hines, explicó que el actor espera cobrar pagos importantes por trabajos pendientes y que no acepta propuestas laborales por menos de US$200.000 por día.

Desalojaron a Mickey Rourke por una deuda de alquiler.

Una carrera marcada por altibajos

A los 73 años, la vida de Mickey Rourke continúa marcada por fuertes contrastes entre su fama en Hollywood y sus problemas financieros. Personas cercanas al actor señalaron que su estilo de vida, ligado durante años a excesos y gastos elevados, generó situaciones económicas inestables.

Aunque sigue recibiendo propuestas para participar en películas y programas de televisión, su situación financiera suele fluctuar con rapidez.