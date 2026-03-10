Fue "la niña más linda del mundo" y ahora anunció su compromiso con un actor francés

Thylane Blondeau, creció y ahora es modelo y empresaria, conocida en todo el mundo por su deslumbrante belleza anunció que se casará muy pronto: "Le dije que sí a mi mejor amigo"

Thylane Blondeau, "la niña más linda del mundo" anunció su compromiso con un actor francés.

Thylane Blondeau es una joven francesa que se hizo reconocida cuando tenía tan sólo 3 años, al ser considerada como "la niña más hermosa del mundo". Tras ser descubierta por el cazatalentos Jean-Paul Gaultier mientras se encontraba de paseo con su madre por las calles de París, su vida cambió para siempre y catapultó su fama a nivel mundial.

Con tan sólo 10 años, su rostro llegó a las portadas de las revistas más prestigiosas como Vogue París y a los 15 años ya desfilaba por las pasarelas de Fashion Weeks para Dolce & Gabbana y la alfombra roja de los Cannes. Sin embargo, la joven confesó en diferentes entrevistas que nunca se vio a sí misma como "la más linda del mundo" y siempre se identificó como una joven igual a las demás.

Actualmente, Thylane Blondeau tiene 24 años y continúa su carrera como modelo, actriz y empresaria trabajando como directora creativa para su marca de productos capilares Enalyth. Recientemente, la joven anunció su compromiso con el actor francés Ben Attal a través de un tierno posteo en sus redes sociales. "Le dije que sí a mi mejor amigo. Por siempre", comentó en su publicación donde también mostró fotos de ella junto a su prometido en Grecia.

Benjamín Attal es un actor de 28 años nacido en París quien pertenece a una de las familias más famosas del cine francés, lo que hizo que su nombre apareciera con frecuencia en la prensa europea. Es hijo de la actriz Charlotte Gainsbourg, reconocida por sus papeles en exitosas películas como "Antictristo" (2009) y "El Día de la Independencia: Contraataque" (2016)

Su padre es el actor y director de cine francés Yvan Attal, conocido por sus participaciones en cintas como "Una Pareja Explosiva 3" (2007), "Una razón brillante" (2017), entre otras.

Ben Attal Ben Attal, el actor francés que se casará con la chica "más linda del mundo" Durante su carrera, Ben Attal se destacó por sus actuaciones en "Las cosas humanas", película dirigida por su padre en 2021 y "Les Rois de la Piste", una comedia dramática estrenada en marzo de 2024.