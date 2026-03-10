10 de marzo de 2026 - 18:10

Fue "la niña más linda del mundo" y ahora anunció su compromiso con un actor francés

Thylane Blondeau, creció y ahora es modelo y empresaria, conocida en todo el mundo por su deslumbrante belleza anunció que se casará muy pronto: "Le dije que sí a mi mejor amigo"

Thylane Blondeau, la niña más linda del mundo anunció su compromiso con un actor francés.

Thylane Blondeau, "la niña más linda del mundo" anunció su compromiso con un actor francés.

Foto:

@Thylaneblondeau | Instagram
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Thylane Blondeau es una joven francesa que se hizo reconocida cuando tenía tan sólo 3 años, al ser considerada como "la niña más hermosa del mundo". Tras ser descubierta por el cazatalentos Jean-Paul Gaultier mientras se encontraba de paseo con su madre por las calles de París, su vida cambió para siempre y catapultó su fama a nivel mundial.

Leé además

fue ignorada por el oscar pero es una de las mejores peliculas del ano y ahora llega al streaming

Fue ignorada por el Oscar pero es una de las mejores películas del año y ahora llega al streaming

Por Redacción Espectáculos
Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

Por Redacción Espectáculos

Con tan sólo 10 años, su rostro llegó a las portadas de las revistas más prestigiosas como Vogue París y a los 15 años ya desfilaba por las pasarelas de Fashion Weeks para Dolce & Gabbana y la alfombra roja de los Cannes. Sin embargo, la joven confesó en diferentes entrevistas que nunca se vio a sí misma como "la más linda del mundo" y siempre se identificó como una joven igual a las demás.

Thylane Blondeau, la niña más linda del mundo
Thylane Blondeau se hizo famosa con sólo 3 años y fue considerada

Thylane Blondeau se hizo famosa con sólo 3 años y fue considerada "la niña más linda del mundo"

Actualmente, Thylane Blondeau tiene 24 años y continúa su carrera como modelo, actriz y empresaria trabajando como directora creativa para su marca de productos capilares Enalyth. Recientemente, la joven anunció su compromiso con el actor francés Ben Attal a través de un tierno posteo en sus redes sociales. "Le dije que sí a mi mejor amigo. Por siempre", comentó en su publicación donde también mostró fotos de ella junto a su prometido en Grecia.

Quién es Ben Attal, el futuro esposo de la chica más linda del mundo

Benjamín Attal es un actor de 28 años nacido en París quien pertenece a una de las familias más famosas del cine francés, lo que hizo que su nombre apareciera con frecuencia en la prensa europea. Es hijo de la actriz Charlotte Gainsbourg, reconocida por sus papeles en exitosas películas como "Antictristo" (2009) y "El Día de la Independencia: Contraataque" (2016)

Su padre es el actor y director de cine francés Yvan Attal, conocido por sus participaciones en cintas como "Una Pareja Explosiva 3" (2007), "Una razón brillante" (2017), entre otras.

Ben Attal
Ben Attal, el actor francés que se casará con la chica

Ben Attal, el actor francés que se casará con la chica "más linda del mundo"

Durante su carrera, Ben Attal se destacó por sus actuaciones en "Las cosas humanas", película dirigida por su padre en 2021 y "Les Rois de la Piste", una comedia dramática estrenada en marzo de 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es Stephanie Cayo, la actriz que fue vista junto a Alejandro Sanz 

Quién es Stephanie Cayo, la actriz peruana que fue vista besando Alejandro Sanz en un recital

Por Redacción Espectáculos
Oprah Winfrey deslumbró en la Semana de la Moda pero despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse

Oprah Winfrey despertó preocupación por su aspecto y forma de moverse: "No es ella"

la nina gallo, obra de teatro inspirada en la desaparicion de johana chacon, vuelve a las tablas mendocinas

"La niña gallo", obra de teatro inspirada en la desaparición de Johana Chacón, vuelve a las tablas mendocinas

se realizara una gran pena folclorica en el espacio arizu de godoy cruz: como comprar las entradas

Se realizará una Gran Peña Folclórica en el Espacio Arizu de Godoy Cruz: cómo comprar las entradas