Paulo Dybala mostró por primera vez a su hija Gia y emocionó a todos sus seguidores: "Amor de papá"

Paulo Dybala compartió una emotiva imagen en sus redes sociales en la que aparece por primera vez junto a su hija Gia. La publicación se realizó a través de su cuenta de Instagram y rápidamente generó miles de reacciones entre sus seguidores. En la fotografía se lo ve sosteniendo a la bebé mientras duerme recostada sobre su pecho.

En el posteo publicado por el delantero, la pequeña aparece vestida con un conjunto blanco con dibujos de jirafas y un gorro a juego. La bebé duerme apoyada sobre el pecho del futbolista, que la sostiene con delicadeza en sus brazos.

Junto a la imagen, Dybala escribió un breve mensaje que resumió el momento que atraviesa: “Amor de papá”.

La publicación recibió miles de comentarios y mensajes de cariño por parte de seguidores y figuras del mundo del espectáculo y el deporte. Entre las reacciones destacó la de su pareja, Oriana Sabatini , quien comentó con ternura: “Diooos”. El mensaje acumuló miles de “me gusta” en pocas horas.

La emoción familiar también se trasladó a las redes sociales de Catherine Fulop , quien compartió un video en el que aparece junto a su nieta Gia.

La grabación muestra a la actriz sosteniendo a la bebé en brazos mientras intenta tranquilizarla en el living de la casa de Dybala. La escena fue difundida originalmente por Tiziana Sabatini, hermana de Oriana, con motivo del cumpleaños de su madre.

En la publicación dedicada a la actriz escribió: “Feliz cumple a la mejor mamá y ahora abuela. Te amo”.

El mensaje de Fulop a su hija

Luego de compartir el video, Catherine Fulop respondió al saludo de su hija a través de sus historias de Instagram. En ese mensaje expresó su emoción por el momento familiar que atraviesan.

“Te amo mi Titi. Ustedes son mi vida entera”, escribió.

La complicidad entre la actriz y su nieta generó una fuerte reacción entre los usuarios, que destacaron la ternura de las imágenes compartidas por la familia.

Una semana de vida y miles de reacciones

Las publicaciones relacionadas con la pequeña Gia se multiplicaron en redes sociales durante los últimos días. Cada nueva imagen difundida por la familia despierta comentarios de seguidores que celebran el nacimiento de la bebé.

La niña nació hace apenas una semana y ya se convirtió en protagonista de varias postales familiares que muestran los primeros momentos junto a sus padres y abuelos.