30 de enero de 2026 - 12:05

A un mes del parto, Oriana Sabatini confirmó dónde nacerá su hija y generó malestar

La artista transita el octavo mes de embarazo y explicó por qué su hija nacerá en otro país. Además, reveló detalles sobre el nombre elegido.

Oriana Sabatini confirmó que su hija no nacerá en Argentina.

Oriana Sabatini confirmó que su hija no nacerá en Argentina.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa.

Nació Aitana, la hija de Camila Homs y el Principito Sosa

Por Agustín Zamora
María Belén Ludueña no dejó pasar las críticas sobre su embarazo.

La contundente reacción de Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

Por Agustín Zamora

La esposa de Paulo Dybala confirmó que la beba nacerá en Italia. La decisión responde tanto a un deseo personal de tener un parto natural como a la agenda profesional del futbolista, señalando que el calendario del cordobés inclinó la balanza para quedarse en Europa.

"Principalmente quiero tener parto natural y, segundo, quiero que esté el padre", afirmó Sabatini. Debido a que los jugadores suelen tener vacaciones recién en junio o julio, la pareja priorizó la presencia del futbolista en el momento del nacimiento para evitar que los compromisos deportivos lo mantengan alejado.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini confirmó que su hija no nacerá en Argentina.

Oriana Sabatini confirmó que su hija no nacerá en Argentina.

A pesar de la firmeza en su elección, Oriana reconoció que le costó aceptar la idea de parir en el extranjero. La joven confesó el temor que le genera el idioma a la hora de las intervenciones médicas: "Es difícil acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma y que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me digan".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rollinews/status/2017055460277281173&partner=&hide_thread=false

Cómo se llamará la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Respecto a la identidad de su primera hija, Oriana aseguró que ya tomó la decisión, aunque prefiere mantener el nombre bajo estricto secreto. Reveló que eligió la denominación hace muchísimos años, cuando apenas tenía 15, y que no le dio margen de negociación al jugador de la Selección Argentina.

"Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Amamos a los hombres, pero la que pone el cuerpo soy yo", sentenció con honestidad. De esta manera, la futura madre se prepara para el gran día en suelo italiano, rodeada de expectativas y con el nombre de su hija definido desde su propia adolescencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Llegó Melania la película documental sobre Donald Trump que Prime Video.

Cuánto costó la película sobre la esposa de Donald Trump, el segundo documental más caro de la historia

Por Redacción Espectáculos
Un político de La Libertad Avanza criticó a Netflix por la nueva película de Santiago Mitre.

Un político libertario cuestionó a Netflix por la película que hará Santiago Mitre sobre la dictadura

Por Redacción Espectáculos
Los estrenos de febrero en Netflix. 

Estrenos de Netflix en febrero: todas las series y películas que llegan este mes

Por Redacción Espectáculos
Tres series para maratonear el fin de semana.

No duran temporadas eternas: tres series cortas ideales para maratonear el fin de semana

Por Redacción Espectáculos