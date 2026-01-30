A un mes del parto, Oriana Sabatini confirmó dónde nacerá su hija y generó malestar

La artista transita el octavo mes de embarazo y explicó por qué su hija nacerá en otro país. Además, reveló detalles sobre el nombre elegido.

Oriana Sabatini atraviesa la recta final de su primer embarazo con una mezcla de felicidad y definiciones importantes. La hija de Catherine Fulop, quien ya cursa el octavo mes de gestación, terminó con el misterio sobre el lugar en el que nacerá su hija.

La esposa de Paulo Dybala confirmó que la beba nacerá en Italia. La decisión responde tanto a un deseo personal de tener un parto natural como a la agenda profesional del futbolista, señalando que el calendario del cordobés inclinó la balanza para quedarse en Europa.

"Principalmente quiero tener parto natural y, segundo, quiero que esté el padre", afirmó Sabatini. Debido a que los jugadores suelen tener vacaciones recién en junio o julio, la pareja priorizó la presencia del futbolista en el momento del nacimiento para evitar que los compromisos deportivos lo mantengan alejado.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini confirmó que su hija no nacerá en Argentina. web A pesar de la firmeza en su elección, Oriana reconoció que le costó aceptar la idea de parir en el extranjero. La joven confesó el temor que le genera el idioma a la hora de las intervenciones médicas: "Es difícil acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma y que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me digan".

Cómo se llamará la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Respecto a la identidad de su primera hija, Oriana aseguró que ya tomó la decisión, aunque prefiere mantener el nombre bajo estricto secreto. Reveló que eligió la denominación hace muchísimos años, cuando apenas tenía 15, y que no le dio margen de negociación al jugador de la Selección Argentina.