A un mes del parto, Oriana Sabatini confirmó dónde nacerá su hija y generó malestar

La esposa de Paulo Dybala confirmó que la beba nacerá en Italia. La decisión responde tanto a un deseo personal de tener un parto natural como a la agenda profesional del futbolista, señalando que el calendario del cordobés inclinó la balanza para quedarse en Europa.
"Principalmente quiero tener parto natural y, segundo, quiero que esté el padre", afirmó Sabatini. Debido a que los jugadores suelen tener vacaciones recién en junio o julio, la pareja priorizó la presencia del futbolista en el momento del nacimiento para evitar que los compromisos deportivos lo mantengan alejado.
A pesar de la firmeza en su elección, Oriana reconoció que le costó aceptar la idea de parir en el extranjero. La joven confesó el temor que le genera el idioma a la hora de las intervenciones médicas: "Es difícil acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma y que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me digan".
Cómo se llamará la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Respecto a la identidad de su primera hija, Oriana aseguró que ya tomó la decisión, aunque prefiere mantener el nombre bajo estricto secreto. Reveló que eligió la denominación hace muchísimos años, cuando apenas tenía 15, y que no le dio margen de negociación al jugador de la Selección Argentina.
"Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Amamos a los hombres, pero la que pone el cuerpo soy yo", sentenció con honestidad. De esta manera, la futura madre se prepara para el gran día en suelo italiano, rodeada de expectativas y con el nombre de su hija definido desde su propia adolescencia.