La contundente reacción de Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

A dos meses de convertirse en mamá, María Belén Ludueña enfrentó sin rodeos a un hater que pretendió agredirla con una frase fuera de lugar.

Luego de atravesar un largo y profundo proceso de búsqueda que incluyó distintos tratamientos, María Belén Ludueña vive uno de los momentos más felices de su vida. En noviembre de 2025, la conductora anunció públicamente su embarazo y, a los 39 años, se prepara para cumplir el sueño de ser madre junto a Jorge Macri.

Mientras espera la llegada de su bebé, prevista para fines de abril, Ludueña se muestra muy activa en redes sociales, donde comparte con sus seguidores tanto los preparativos como las pequeñas postales del día a día del crecimiento de su pancita. Sin embargo, la exposición también tiene su costado más ingrato.

Esta semana, la periodista decidió no dejar pasar un mensaje que consideró especialmente fuera de lugar. Un usuario comentó sin filtro: "Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien". Lejos de ignorarlo, la futura madre optó por responder con firmeza.

“Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”. Sus palabras rápidamente encontraron apoyo entre sus seguidores.

Más tarde, la conductora decidió ir un paso más allá y, con el objetivo de generar conciencia, volvió a expresarse con contundencia: "Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso".