30 de enero de 2026 - 09:42

La contundente reacción de Belén Ludueña ante un comentario desubicado sobre su embarazo

A dos meses de convertirse en mamá, María Belén Ludueña enfrentó sin rodeos a un hater que pretendió agredirla con una frase fuera de lugar.

María Belén Ludueña no dejó pasar las críticas sobre su embarazo.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

María Belén Ludueña
María Belén Ludueña no dejó que la critiquen

Esta semana, la periodista decidió no dejar pasar un mensaje que consideró especialmente fuera de lugar. Un usuario comentó sin filtro: “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”. Lejos de ignorarlo, la futura madre optó por responder con firmeza.

“Este tipo de comentarios para una mujer de casi 40 como yo que va a ser madre NO suman. Detrás de cada mamá hay una historia que merece respeto. Algunas se animan a contarla, otras la guardan para su intimidad. Solo nosotras somos conscientes del camino que recorrimos”. Sus palabras rápidamente encontraron apoyo entre sus seguidores.

María Belén Ludueña
Más tarde, la conductora decidió ir un paso más allá y, con el objetivo de generar conciencia, volvió a expresarse con contundencia: “Ser mamá a los 40, para algunos… Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar CONCIENCIA. La maternidad es un tema que merece RESPETO Y CUIDADO. Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso”.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión directa: “Estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la EMPATÍA deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano. PD: borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido. Todos nos podemos equivocar y aprender en el camino”.

Con sus palabras, Ludueña no solo defendió su experiencia personal, sino que también puso sobre la mesa un debate necesario sobre la maternidad, el respeto y la empatía en tiempos de redes sociales.

