Julieta Puente está embarazada: el tierno posteo con el qué dio la noticia

Junto a su esposo, la influencer anunció su embarazo a través de Instagram, emocionando a sus seguidores.

Julieta Puente anunció que está embarazada.

Julieta Puente anunció que está embarazada.

La influencer entrerriana Julieta Puente, de 32 años, sorprendió a su comunidad en redes sociales al anunciar que espera su primer hijo junto a Facundo Miguelena, su esposo desde febrero del 2024. La noticia fue compartida durante la noche del miércoles a través de su cuenta de Instagram.

La publicación elegida para dar a conocer la novedad fue una imagen en la que la pareja aparece abrazada en la playa, sosteniendo la primera ecografía del bebé. Con un mensaje cargado de emoción, la influencer escribió: "Es oficial: ¡van a ser tías! Hace tres meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón".

Julieta Puente contó su alegría al enterarse que será madre

En otra publicación, la entrenadora y conductora reconoció que todavía le cuesta creer la noticia: "Hoy solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás! Y ustedes tías… qué flash, todavía no lo puedo creer".

Las redes sociales se convirtieron no solo en el escenario del anuncio, sino también en el espacio donde se multiplicaron las reacciones. Julieta eligió, desde el inicio, incluir a sus seguidoras como parte activa de la noticia. "Tengo algo muy especial para contarles a ustedes, que son mis favoritas en el mundo entero", expresó.

Julieta Puente anunció que está embarazada.

Julieta Puente anunció que está embarazada.

La cantidad de mensajes la desbordó emocionalmente. "No voy a dormir leyendo tanto amor. Tres meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por querer contarlo", confesó.

Con el correr de las horas, Puente siguió compartiendo detalles del proceso y agradeció especialmente a quienes supieron respetar el secreto: "A las que se enteraron antes, a las que me vieron haciéndome estudios y no dijeron nada… no saben lo que significa sentir ese amor y ese respeto".

Además, confirmó que cumplirá uno de los pedidos más repetidos de su comunidad: grabar rutinas especiales para embarazadas, manteniendo así su vínculo con el entrenamiento y el bienestar, ahora atravesados por la maternidad. "Yo siempre soñé con mi nena, que ya tiene nombre hace dos años, pero muchos dicen que tengo cara de nene", aseguró.

