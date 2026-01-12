12 de enero de 2026 - 11:06

Por qué crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: el gesto con Rodrigo de Paul

El campeón del mundo compartió una serie de imágenes que alimentaron los rumores de embarazo de la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

ella esta enojadisima: la angustia de luciano castro tras serle infiel a griselda siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos

El disparador fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en su cuenta de Instagram durante sus vacaciones. A simple vista, se trató de imágenes relajadas, de descanso y complicidad.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (1)

Sin embargo, algunos detalles no pasaron inadvertidos para los fanáticos, que analizaron cada imagen con lupa y comenzaron a construir teorías en torno a una posible nueva etapa en la vida de ambos.

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que desataron rumores de embarazo

Uno de los puntos que más llamó la atención fue un tatuaje reciente de De Paul. Se trata de tres pequeños corazones dibujados sobre el costado del abdomen, que, según se pudo ver, habrían sido hechos por la propia Tini.

Embed

La imagen despertó todo tipo de interpretaciones en redes, donde muchos usuarios asociaron esa simbología con la pareja y la posible llegada de un tercero. Para algunos seguidores, el número y la elección del símbolo no serían casuales, sino un mensaje íntimo cargado de significado.

Pero no fue el único detalle que encendió las alarmas. En otra de las fotos del carrusel apareció un benteveo, un ave muy presente en la tradición popular argentina. Para el imaginario colectivo, la cercanía de este pájaro suele interpretarse como un presagio de embarazo o de buenas noticias familiares.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (6)

A partir de allí, el tema se instaló con fuerza en redes sociales, donde cada gesto de la pareja fue leído en clave de confirmación. Sin embargo, hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista salieron a confirmar ni a desmentir las versiones, manteniendo un perfil bajo frente al revuelo.

Lo cierto es que ambos atraviesan un momento de calma antes de un año exigente. De Paul se prepara para una agenda deportiva intensa que incluye el Mundial, mientras que Tini proyecta nuevos desafíos musicales para este 2026.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (3)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Fecha y plataforma de estreno de  Homo Argentum la película de Guillermo Francella.

Falta muy poco: cuándo se estrena "Homo Argentum" de Guillermo Francella en Disney+

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

Nueva serie de Netflix: la versión latina de "Emily in Paris" que se ve en 8 capítulos

Por Redacción Espectáculos
La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Por Redacción Espectáculos