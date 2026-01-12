Por qué crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: el gesto con Rodrigo de Paul

Las redes sociales volvieron a poner a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el centro de la escena luego de una serie de publicaciones que desataron rumores de embarazo y reactivaron la atención sobre la pareja. Sin declaraciones, fueron los gestos, las imágenes y la interpretación de los seguidores los que alimentaron una ola de especulaciones.

El disparador fue un carrusel de fotos que el futbolista compartió en su cuenta de Instagram durante sus vacaciones. A simple vista, se trató de imágenes relajadas, de descanso y complicidad.

Sin embargo, algunos detalles no pasaron inadvertidos para los fanáticos, que analizaron cada imagen con lupa y comenzaron a construir teorías en torno a una posible nueva etapa en la vida de ambos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue un tatuaje reciente de De Paul. Se trata de tres pequeños corazones dibujados sobre el costado del abdomen, que, según se pudo ver, habrían sido hechos por la propia Tini.

La imagen despertó todo tipo de interpretaciones en redes, donde muchos usuarios asociaron esa simbología con la pareja y la posible llegada de un tercero . Para algunos seguidores, el número y la elección del símbolo no serían casuales, sino un mensaje íntimo cargado de significado.

Pero no fue el único detalle que encendió las alarmas. En otra de las fotos del carrusel apareció un benteveo, un ave muy presente en la tradición popular argentina. Para el imaginario colectivo, la cercanía de este pájaro suele interpretarse como un presagio de embarazo o de buenas noticias familiares.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (6)

A partir de allí, el tema se instaló con fuerza en redes sociales, donde cada gesto de la pareja fue leído en clave de confirmación. Sin embargo, hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista salieron a confirmar ni a desmentir las versiones, manteniendo un perfil bajo frente al revuelo.

Lo cierto es que ambos atraviesan un momento de calma antes de un año exigente. De Paul se prepara para una agenda deportiva intensa que incluye el Mundial, mientras que Tini proyecta nuevos desafíos musicales para este 2026.