31 de diciembre de 2025 - 19:24

Tini Stoessel sorprendió en redes al hacer público un video íntimo junto a Rodrigo De Paul

La cantante publicó un carrusel de fotos y videos de su año 2025. Sin embargo, uno de ellos resaltó más que el resto. Sorpresa entre sus seguidores.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tini Stoessel eligió despedir el 2025 publicando un carrusel de fotos y videos sobre momentos vividos que marcaron su año junto a sus personas preferidas, acompañado de un mensaje cargado de emoción y cercanía. “Mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”, escribió la cantante en la descripción.

Leé además

La Tora Lucila Villar - exparticipante de Gran Hermano

La transformación de una ex Gran Hermano: del éxito en el streaming al cambio espiritual que marcó su vida

Por Redacción Espectáculos
El cuadro clínico de Christian Petersen se mantiene estable, con seguimiento permanente.

Cómo evoluciona la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico que llevó tranquilidad

Por Redacción Espectáculos

Viajes, shows y encuentros con amigas resaltaron en la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias, pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo”, sumó.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por tini (@tinistoessel)

En el texto, TIni repasó lo vivido a lo largo del año y destacó tanto su crecimiento personal como profesional. Mencionó la posibilidad de concretar “el show de sus sueños”, hacer música, atravesar distintas emociones y, sobre todo, sentirse acompañada por quienes considera importante en su vida.

Video íntimo de Tini junto a Rodrigo De Paul

Sin embargo, el posteo de Tini tomó mayor notoriedad por un video en particular, y es donde se observa muy feliz junto a Rodrigo De Paul. Ese momento terminó captando toda la atención de sus seguidores en redes sociales, quienes replicaron el material y destacaron el gran momento que vive ella a su lado.

Embed

En la grabación, ambos aparecen dentro de un auto cantando “Llamado de Emergencia”, de Daddy Yankee, mientras se acercan de manera cómplice y distendida, haciendo público un momento de intimidad que sorprendió a todos, especialmente a sus seguidores.

El jugador campeón del mundo con la Selección Argentina le respondió la publicación: “Te amo con todo mi corazón. Se viene un gran 2026”.

Cuentas de fans de la cantante replicaron el video y sus principales seguidoras escribieron mensajes de amor. “Lo mucho que quería volver a ver un vídeo así de ellos, especialmente por ella”, escribió una usuaria, recibiendo decenas de “me gustas”.

“Los que son campeones del mundo hacen lo que quieren. Respeten a Tini y De Paul”, puso otra seguidora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peaky Blinders regresa a Netflix con dos nuevas temporadas.

Peaky Blinders: ¿qué información nos dio el adelanto de la película sobre la serie?

Por Redacción Espectáculos
Sylvester Stallone actúa en Alarum, la peor película del año según Letterboxd.

De Stallone a tiburones de CGI: las 10 peores películas del 2025, según Letterboxd

Por Cristian Reta
Kate Winslet dio a luz a su tercer hijo

Kate Winslet: la actriz de Titanic confesó que "debutó" sexualmente con mujeres

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: como es la pelicula homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los oscar

Estrenos de cine: cómo es la película homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los Oscar

Por Redacción Espectáculos