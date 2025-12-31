Tini Stoessel sorprendió en redes al hacer público un video íntimo junto a Rodrigo De Paul

Tini Stoessel eligió despedir el 2025 publicando un carrusel de fotos y videos sobre momentos vividos que marcaron su año junto a sus personas preferidas, acompañado de un mensaje cargado de emoción y cercanía. “Mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado” , escribió la cantante en la descripción.

Cómo evoluciona la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico que llevó tranquilidad

La transformación de una ex Gran Hermano: del éxito en el streaming al cambio espiritual que marcó su vida

Viajes, shows y encuentros con amigas resaltaron en la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram. “Gracias, pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo” , sumó.

En el texto, TIni repasó lo vivido a lo largo del año y destacó tanto su crecimiento personal como profesional . Mencionó la posibilidad de concretar “el show de sus sueños”, hacer música, atravesar distintas emociones y, sobre todo, sentirse acompañada por quienes considera importante en su vida.

Sin embargo, el posteo de Tini tomó mayor notoriedad por un video en particular, y es donde se observa muy feliz junto a Rodrigo De Paul . Ese momento terminó captando toda la atención de sus seguidores en redes sociales, quienes replicaron el material y destacaron el gran momento que vive ella a su lado.

En la grabación, ambos aparecen dentro de un auto cantando “Llamado de Emergencia”, de Daddy Yankee, mientras se acercan de manera cómplice y distendida, haciendo público un momento de intimidad que sorprendió a todos, especialmente a sus seguidores.

Más enamorados que nunca: Tini compartió un video íntimo junto a Rodri De Paul pic.twitter.com/Dn0Bi50IRv

El jugador campeón del mundo con la Selección Argentina le respondió la publicación: “Te amo con todo mi corazón. Se viene un gran 2026”.

Cuentas de fans de la cantante replicaron el video y sus principales seguidoras escribieron mensajes de amor. “Lo mucho que quería volver a ver un vídeo así de ellos, especialmente por ella”, escribió una usuaria, recibiendo decenas de “me gustas”.

“Los que son campeones del mundo hacen lo que quieren. Respeten a Tini y De Paul”, puso otra seguidora.