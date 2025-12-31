Cómo evoluciona la salud de Christian Petersen: el nuevo parte médico que llevó tranquilidad

El Hospital Alemán difundió una actualización sobre el estado de salud del reconocido chef Christian Petersen , quien continúa hospitalizado en Buenos Aires . El informe oficial indicó que su cuadro clínico se mantiene estable, con seguimiento permanente y estudios acordes a los protocolos médicos establecidos.

El Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer este miércoles 31 de diciembre un nuevo comunicado oficial sobre la salud de Christian Petersen, quien permanece internado en la institución desde hace varios días. Según el parte médico, el chef continúa bajo observación constante y su evolución se mantiene estable, sin cambios significativos en relación con los reportes anteriores.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, con la firma del director médico del centro de salud, el doctor Norberto Mezzadri. En el documento se detalla que Petersen se encuentra “al cuidado de un equipo multidisciplinario” , que sigue de cerca su evolución clínica y realiza los estudios correspondientes conforme a los protocolos previstos para este tipo de cuadros. Desde el hospital remarcaron que la comunicación se emite respetando estrictamente la confidencialidad médica.

La actualización oficial tuvo como objetivo llevar tranquilidad al entorno familiar, a colegas del ámbito gastronómico y a los seguidores del chef, luego de la preocupación generada tras el episodio ocurrido el pasado 12 de diciembre durante una expedición al volcán Lanín , en la localidad neuquina de Junín de los Andes. En aquella ocasión, Petersen presentó un fuerte agotamiento físico que obligó a interrumpir la actividad y activar un operativo de asistencia.

Tras la intervención de un guía y la coordinación con guardaparques de la zona, el chef recibió atención médica inicial y fue trasladado a un hospital local. Allí se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que requiere tratamiento inmediato. Posteriormente, fue derivado a distintos centros de salud de la región, entre ellos el hospital de Junín de los Andes y el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Durante su internación en la provincia de Neuquén, Petersen llegó a ingresar a terapia intensiva tras presentar una falla multiorgánica. Ante la complejidad del cuadro, se decidió su traslado a Buenos Aires, que se concretó el 26 de diciembre mediante un avión sanitario, con monitoreo permanente y acompañamiento médico durante todo el operativo.

Desde el inicio del caso, las autoridades sanitarias y la familia optaron por manejar la información con cautela. Un primer parte difundido el 18 de diciembre había señalado que el estado del paciente era reservado y solicitaba respeto por su intimidad, línea que se mantuvo en el último comunicado del Hospital Alemán.

En paralelo, la familia de Christian Petersen expresó su agradecimiento al personal médico que intervino en cada instancia de la atención, tanto en Neuquén como en Buenos Aires. También se multiplicaron las muestras de apoyo de colegas, instituciones del ámbito gastronómico y señales televisivas, mientras el equipo de salud continúa con el seguimiento clínico del chef.