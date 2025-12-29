Christian Petersen continúa internado en unidad coronaria: qué dice el último parte médico

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió este lunes 29 de diciembre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Christian Petersen , quien permanece internado en la unidad coronaria del centro de salud . Según el comunicado oficial, el paciente continúa bajo control clínico permanente y, al momento de la emisión del informe, se encuentra hemodinámicamente estable.

El documento precisa que, como parte del seguimiento médico habitual, el equipo tratante prevé la realización de estudios complementarios durante las próximas 48 horas. Estas evaluaciones se enmarcan dentro de los protocolos habituales de atención y forman parte del monitoreo continuo que se lleva adelante desde su ingreso a la institución.

El parte médico lleva la firma del director médico del Hospital Alemán, el doctor Norberto Mezzadri (MN 51454), quien también dejó constancia del compromiso de la institución con el resguardo de la información sensible .

En ese sentido, el hospital reafirmó que preservará en todo momento el secreto médico y el respeto por la intimidad tanto del paciente como de su entorno familiar. Además, se aclaró que no se brindarán mayores precisiones sobre la evolución clínica de Petersen .

El traslado de Christian Petersen a la Ciudad de Buenos Aires se concretó el viernes 26 de diciembre mediante un avión sanitario. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y contó con monitoreo permanente durante todo el vuelo, de acuerdo con lo informado por las autoridades médicas. La derivación respondió a la necesidad de continuar la atención en un centro de mayor complejidad para realizar estudios específicos y brindar cuidados avanzados.

Antes de su arribo al Hospital Alemán, Petersen recibió atención en distintos centros de salud de la provincia de Neuquén. Inicialmente fue asistido en los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, hasta que su cuadro clínico motivó el ingreso a la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. Allí se le brindó atención especializada y se evaluó la conveniencia de una derivación a Buenos Aires.

El parte oficial emitido el pasado 18 de diciembre por las autoridades sanitarias neuquinas y el Hospital Ramón Carrillo había informado que el estado del paciente era reservado y había solicitado el máximo respeto por su privacidad.

Desde ese momento, tanto la familia como los equipos médicos sostuvieron una política estricta de confidencialidad, con el foco puesto en el cuidado, el acompañamiento y la evolución clínica de Christian Petersen.