Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires: qué dice el nuevo parte médico de la salud del chef

Tras permanecer más de diez días internado en el Hospital de San Martín de Los Andes, el reconocido chef , Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su recuperación.

El traslado se realizó este viernes en un avión sanitario bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo. Previamente, Petersen había pasado por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, incluida la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo.

Luego de su derivación, en el Hospital Alemán, se le realizó una evaluación médica para realizar estudios de rutina y además los necesarios para su cuadro clínico.

Desde la institución, emitieron esta mañana un nuevo parte médico con información actualizada sobre su evolución.

En el mismo aclaran el estado de ingreso del chef al establecimiento: “Al arribar al hospital, C.P. se encontraba estable y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención. El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica ”.

El parte está firmado por el Dr. Norberto Mezzadri, director médico de la institución.

El comunicado de la familia del reconocido chef

En plena víspera de Nochebuena, la familia de Christian Petersen decidió romper el hermetismo y emitir un comunicado oficial para informar sobre la salud del chef. En el escrito, explicaron que el origen de la descompensación fue el estrés físico extremo provocado por el intento de hacer cumbre.

Según explicaron, esta situación vivida en la montaña disparó un cuadro preventivo cardiológico que posteriormente derivó en una fuerte descompensación multiorgánica.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", expresaron sus familiares en el texto. Asimismo, destacaron el profesionalismo de los equipos médicos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, quienes atendieron con celeridad un cuadro que inicialmente parecía más sencillo.

comunicado flia Petersen

El accidente de Christian Petersen

El episodio crítico ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre, cuando el chef de 56 años, participaba de una expedición junto a un grupo, guiada en la zona del volcán Lanín. Fue el guía quien detectó el agotamiento físico del chef y solicitó la intervención de un guardaparques, quien coordinó el rescate y el descenso de Petersen de la montaña.