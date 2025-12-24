Revelaron la peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen antes de su descompensación

Según se conoció, los estudios realizados indicaron que el reconocido chef habría consumido cocaína y otras sustancias antes de participar de la exigente travesía, donde se descompensó y sufrió una afección cardíaca. Actualmente, Petersen permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.
Christian Petersen "habría consumido cocaína"
La información fue difundida por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano, en eltrece. “Los resultados le dieron positivo de cocaína y MD (metanfetaminas)”, aseguró. Las sustancias podrían haber tenido una incidencia directa en el colapso que sufrió el conocido cocinero.
De acuerdo con lo relatado en el mismo programa, Petersen habría pedido permanecer solo durante el episodio, pero su estado se tornó violento y debió ser bajado sedado de la montaña. "La familia no quiere contar que él dio positivo en esas sustancias”, comunicó la periodista.
“Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, reflexionó la periodista al aire. La familia de Christian Petersen, por su parte, no confirmó o desmintió dicha versión.