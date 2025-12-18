Difundieron el primer parte médico oficial Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

El chef de 56 años permanece en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, Neuquén. Estaba realizando una excursión en La Patagonia cuando se descompensó. Qué dice el parte médico.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

La salud de Christian Petersen continúa preocupando luego de que se difundiera el primer parte médico oficial sobre su estado, que confirmó que el reconocido chef atraviesa un cuadro grave y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén.

El prestigioso cocinero se descompensó mientras estaba de excursión de ascenso al volcán Lanín en un viaje por el Sur, cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación de urgencia. El hecho ocurrió la semana pasada, y diversas fuentes advierten que pelea por su vida.

Durante la tarde, pasadas las 15, se dio a conocer el comunicado oficial que llevó algo de claridad sobre su situación clínica, tras horas de versiones y especulaciones.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen El parte fue difundido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo. Allí se informó que el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva tras ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes y que su estado actual es reservado.

Según detallaron las autoridades sanitarias, el chef “presenta un cuadro de falla multiorgánica”, lo que requiere atención médica especializada y monitoreo permanente por parte del equipo de salud.