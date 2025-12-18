18 de diciembre de 2025 - 18:47

Difundieron el primer parte médico oficial Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

El chef de 56 años permanece en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, Neuquén. Estaba realizando una excursión en La Patagonia cuando se descompensó. Qué dice el parte médico.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La salud de Christian Petersen continúa preocupando luego de que se difundiera el primer parte médico oficial sobre su estado, que confirmó que el reconocido chef atraviesa un cuadro grave y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén.

Leé además

 Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

El cocinero Christian Petersen lucha por su vida: se descompensó en el Sur y está en terapia intensiva

Por Agustín Zamora
la frase de furia de gerard pique luego de que shakira subio a sus hijos a cantar en buenos aires

La frase de furia de Gerard Piqué luego de que Shakira subió a sus hijos a cantar en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos

El prestigioso cocinero se descompensó mientras estaba de excursión de ascenso al volcán Lanín en un viaje por el Sur, cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación de urgencia. El hecho ocurrió la semana pasada, y diversas fuentes advierten que pelea por su vida.

Durante la tarde, pasadas las 15, se dio a conocer el comunicado oficial que llevó algo de claridad sobre su situación clínica, tras horas de versiones y especulaciones.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen

El parte fue difundido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo. Allí se informó que el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva tras ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes y que su estado actual es reservado.

Según detallaron las autoridades sanitarias, el chef “presenta un cuadro de falla multiorgánica”, lo que requiere atención médica especializada y monitoreo permanente por parte del equipo de salud.

Christian Petersen
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Desde el hospital remarcaron que hasta el momento no se había emitido ningún comunicado oficial y pidieron cautela ante la información que pueda circular fuera de los canales institucionales. Aclararon que los datos difundidos en redes sociales u otros medios no provienen de fuentes oficiales.

“El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital”, cerró el comunicado, pidiendo respeto y privacidad para el paciente y su círculo íntimo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ex Gran Hermano contó sobre su cirugía. 

Quién es el ex Gran Hermano que se operó la cara: irreconocible a pocos meses de salir del reality

Por Agustín Zamora
Oona Chaplin, la actriz que interpreta a la nueva villana de Avatar.

Quién es Oona Chaplin, la villana de Avatar 3 que pasó por Game of Thrones y pertenece a un linaje histórico

Por Redacción Espectáculos
La serie de ciencia ficción que llegó a Netfix.

En 6 episodios: la serie sobre una colonia en la Luna con la que Netflix sorprendió a sus suscriptores

Por Redacción Espectáculos
que dijo maru botana de la denuncia por acoso contra su marido de parte de una exempleada

Qué dijo Maru Botana de la denuncia por acoso contra su marido de parte de una exempleada

Por Redacción Espectáculos