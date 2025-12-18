Difundieron el primer parte médico oficial Christian Petersen: cómo está la salud del cocinero

La salud de Christian Petersen continúa preocupando luego de que se difundiera el primerparte médico oficial sobre su estado, que confirmó que el reconocido chef atraviesa un cuadro grave y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén.
El prestigioso cocinero se descompensó mientras estaba de excursión de ascenso al volcán Lanín en un viaje por el Sur, cuando sufrió una descompensación que derivó en una internación de urgencia. El hecho ocurrió la semana pasada, y diversas fuentes advierten que pelea por su vida.
Durante la tarde, pasadas las 15, se dio a conocer el comunicado oficial que llevó algo de claridad sobre su situación clínica, tras horas de versiones y especulaciones.
Qué dice el parte médico de Christian Petersen
El parte fue difundido de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo. Allí se informó que el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva tras ser derivado desde el Hospital de Junín de los Andes y que su estado actual es reservado.
Según detallaron las autoridades sanitarias, el chef “presenta un cuadro de falla multiorgánica”, lo que requiere atención médica especializada y monitoreo permanente por parte del equipo de salud.
Desde el hospital remarcaron que hasta el momento no se había emitido ningún comunicado oficial y pidieron cautela ante la información que pueda circular fuera de los canales institucionales. Aclararon que los datos difundidos en redes sociales u otros medios no provienen de fuentes oficiales.
“El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital”, cerró el comunicado, pidiendo respeto y privacidad para el paciente y su círculo íntimo.