Verano artístico en Godoy Cruz: cómo es la muestra inmersiva de Van Gogh y otros pintores

El verano mendocino suma un acontecimiento cultural imperdible con la llegada de la muestra internacional “ Van Gogh y los maestros de la pintura europea” , una experiencia inmersiva que propone un diálogo contemporáneo entre los pintores impresionistas del siglo XIX y la tecnología de última generación.

Celebrada en las principales capitales del mundo, la exposición invita a sumergirse en el universo de Vincent Van Gogh y de otros grandes nombres del impresionismo y la pintura europea, como Claude Monet, Edgar Degas y Édouard Manet . A través de proyecciones monumentales en 180 grados —que ocupan paredes, techos y suelos—, más de 70 obras cobran vida en un recorrido que combina imágenes en gran formato, música envolvente y narración guiada.

La muestra abrirá todos los días de 16 a 23 horas, con turnos cada una hora y un cupo máximo de 100 personas por recorrido. Las entradas ya se encuentran disponibles en Tuentrada.com y en Maxi Mall (Ciudad), con preventa promocional de $15.000 y packs familiares a $45.000 (dos adultos y dos menores a partir de cinco años). La experiencia tiene una duración aproximada de una hora y está pensada para públicos de todas las edades, con menores que abonan entrada a partir de los cinco años y deben ingresar acompañados por un adulto.

¿La propuesta suena conocida? Y con razón: los mismos productores fueron los responsables de "Van Gogh, immersive art experience", que en enero de 2023 se montó en el Auditorio Ángel Bustelo. Aunque este tipo de propuestas se encuentran en un auge en todo el mundo, en nuestra provincia resultó novedosa, al punto de que se convirtió en una actividad obligada para aquellos que se quedaron en Mendoza en ese verano. Muchos dejaron plasmada la visita en sus redes, sacándose una "selfie" en el famoso dormitorio de Arlés, recreado con exactitud en una instalación.

Quienes hayan vivido esa experiencia sabrán entonces el concepto de esta nueva. Pero además del área principal de proyecciones, el recorrido incluye espacios escenográficos diseñados para la interacción y la fotografía, una sala de realidad virtual que propone una inmersión aún más profunda en las obras, mesas interactivas de dibujo y sectores con explicaciones didácticas que contextualizan la vida y el legado de los artistas. Todo está pensado para que el visitante no solo observe, sino que participe activamente del proceso de descubrimiento.

La elección de Mendoza como sede no es casual. Según explica Lucas Capalbo, uno de los responsables de la producción, “dentro de la programación de la gira nacional de Van Gogh y los maestros de la pintura europea Mendoza es una plaza muy importante debido al tipo de público que congrega. El espacio Arizu nos pareció que reunía todas las condiciones para poder montarla correctamente sobre todo por su ubicación y los techos altos”. La antigua instalación vitivinícola, reconvertida en polo cultural, potencia la escala de la propuesta y refuerza su carácter monumental.

Van Gogh: el pintor de las masas

Van Gogh aparece como el gran imán en el título de la muestra, un artista cuya figura sigue despertando fascinación y tiene una probada convocatoria en Mendoza con el precedente de 2023. Capalbo lo resume con claridad: “la idea fue avanzar sobre la primer Van Gogh que hicimos hace un par de años pero expandirlo a los maestros contemporáneos a Van Gogh aprovechando la fuerza que tuvo y todos los escritos que dejó sobretodo con su hermano Theo. Creo que la fascinación por su brillantez y su locura sumado al amor por lo que hacía y la lucha por sus ideales lo transforman en una persona muy genuina y a la gente eso le llega. Esos talentos desmedidos que llevan a los genios a la locura creo que nos causan una simpatía perticular”, reflexiona sobre esa combinación de genio, fragilidad y pasión.

Como decíamos, el antecedente de la experiencia similar en el Bustelo dejó en claro que existe un público ávido de este tipo de propuestas. ¿El público tiene "sed" de arte? "Creemos que la gente tiene 'sed' de cosas nuevas", dice, "de vivir experiencias nuevas y de despertar sus sentidos. Este tipo de eventos que trata de llegar a todos y de hacer el arte un poco más popular y digital está creando un movimiento nuevo y una forma de 'aprender de manera divertida'. Y aprovechando la estética de los artistas tratamos de generar un ámbito propicio para que la gente genere su propio contenido de redes, porque hoy a todos nos gusta mostrar lo que vamos haciendo", profundiza.

Detrás del despliegue tecnológico hay un trabajo conceptual minucioso. Sobre el proceso para diseñar y armar una muestra de estas características, Capalbo explica: "Nosotros primero buscamos una referencia, en este caso Van Gogh, y después tratamos de bajarlo a tierra estudiando las cosas que más nos impactaron de su vida y su obra y vincularlo con la tecnología que tenemos a nuestro alcance. Pero sobre todo tratando de identificar cuáles cosas nos sensibilizan más del autor. Y finalmente que el contenido sea lo más original posible: por ejemplo, los cascos de realidad virtual donde uno experimenta que está realmente dentro de la obra".

El auge global de las muestras inmersivas no es una moda aislada, sino una evolución inevitable de la experiencia artística. Ante la pregunta de si ya están preparando proyectos similares, Capalbo asiente: "Ya estamos trabajando en cosas que saldrán dentro de dos o tres años, porque llevan mucho tiempo prepararlas y muchas veces a mitad de camino tenés que empezar de cero, porque hay cosas que dejaron de ser novedad".

Y cierra: "Pero estamos convencidos de que en un mundo digitalizado la gente quiere cada vez más vivir y experimentar las cosas de una forma real y no virtual. Salir con tu familia, jugar con tu hijo, llevar a tu abuela, vivir momentos compartidos y con la gente que querés entre tanta virtualidad: creo que es lo que hace que estas 'experiencias inmersivas' tengan tanto éxito. Y evidentemente son cosas que pasan en todo el mundo, y algo está marcando de esta era".