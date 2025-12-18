Alimente gorriones pequeños cuando visiten el jardín con 2 frutas de verano ubicadas en un pequeño plato

Dos frutas del verano pueden ser el alimento ideal para los gorriones que rondan el jardín. Ofrecerlas en un plato, ayuda a los pájaros en climas cálidos.

El verano es un imán de pájaros que visitan el jardín. Los gorriones son de las especies que circulan a baja altura y se resguardan en los árboles de casa. Para ayudarlos en su alimentación, podemos brindarles dos frutas de estación para que continúen su camino. Por eso, ubicarlas dentro de un plato, será un beneficio para ellos.

A pesar de los granos y semillas que nutren a diferentes especies, existen dos frutas que en verano son de las opciones más beneficiosas para los pájaros. Estas opciones son llamativas por su color y sabor para estas aves. De hecho, puede cortarse su cáscara y ubicarla en el plato para que piquen con facilidad.

Los gorriones suelen alimentarse de semillas, pequeños insectos y restos vegetales. Pero en verano, cuando las temperaturas suben y la humedad disminuye, buscan alimentos frescos y agua. Aquí es donde la cereza y el melón aparecen como dos alimentos esenciales.

La cereza, en restos o mitades que no se consumieron, aporta azúcares naturales y humedad. Los gorriones suelen picar la pulpa blanda sin dificultad. Aunque es importante retirar el carozo para evitar accidentes, ya que algunas aves pueden intentar tragarlo sin éxito.

en restos o mitades que no se consumieron, aporta y Los gorriones suelen picar la sin dificultad. Aunque es importante para evitar accidentes, ya que algunas aves pueden intentar tragarlo sin éxito. El melón, por su parte, es mucho más versátil. La cáscara, que siempre termina en la basura, contiene fibras blandas y restos de pulpa dulce que las aves aprovechan muy bien. Colocarla en un recipiente, atrae rápidamente a los gorriones. El sitio Audubon advierte que estas frutas no reemplazan su alimentación natural, pero sí funcionan como ayuda que aporta hidratación en días de calor extremo. Además, el aroma dulce del melón actúa como un atractivo suave que permite que aparezcan más aves en el área.

Cómo preparar las frutas y dónde colocarlas en el jardín La forma de ofrecer estos restos es tan importante como la fruta en sí. Para que sea seguro para los gorriones, la fruta debe estar fresca, sin fermentación ni signos de deterioro.

Las cerezas pueden cortarse en mitades o trozos pequeños; el melón se puede presentar con la cáscara hacia abajo, dejando expuesta la pulpa. Podemos dejarlas en un recipiente estable, sea de cerámica, aluminio, madera o plástico firme, ya que las aves suelen saltar sobre el borde y volcar los platos livianos. Para ubicar el recipiente, debe instalarse cerca de arbustos o plantas altas. Eso les da sensación de refugio y reduce el estrés mientras comen. Asimismo, es fundamental retirar los restos después de algunas horas para evitar atraer insectos no deseados, como avispas o moscas y renovar la fruta una vez al día para mantener el lugar limpio y seguro. El agua también es clave: un pequeño bebedero a su lado y cambiado diariamente, mejora aún más la llegada de aves y las ayuda a soportar el calor. Usar restos de frutas de estación, como la cereza y melón para alimentar gorriones, es una forma sencilla y natural de atraerlos al jardín, con un saludable cuidado. Las frutas aportan humedad y energía.