7 de diciembre de 2025 - 12:22

Cómo elaborar comida para pájaros: el sebo natural que los nutre y cuida todo el año

Una simple receta de sebo casero nutritivo y seguro alimenta a los pájaros que en zonas urbanas buscan refugio para continuar su camino.

Los pájaros autóctonos pueden reunirse en bandada con este alimento nutritivo.

Los pájaros autóctonos pueden reunirse en bandada con este alimento nutritivo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El sebo casero es una mezcla de alpiste e ingredientes saludables que nutren a los pájaros autóctonos todo el año. Su preparación es de las más sencillas y con sus alimentos pueden formarse pequeñas bolitas para que las aves piquen. Esto les aporta lípidos, proteínas y minerales y con pasos fáciles no se derrite en verano.

Leé además

Este truco es económico, fácil de implementar y puede retirarse cuando las plantas estén firmes.

¿Qué significa clavar tenedores entre las plantas del jardín?

Por Redacción
reciclar las tablas de madera sin uso esta de moda: convertilas en esta maravillosa idea de decoracion

Reciclar las tablas de madera sin uso está de moda: convertilas en esta maravillosa idea de decoración

Por Daniela Leiva

Esta comida es apta para muchas aves urbanas omnivoras y granívoras. Pueden colocarse en recipientes elevados o en distintos comederos específicos que vienen para el sebo y puede cambiarse cada pocos días si se humedecen. Este alimento evita grasas saladas y restos de cocina con condimentos.

alimento para pájaros
Los pájaros autóctonos pueden reunirse en bandada con este alimento nutritivo.

Los pájaros autóctonos pueden reunirse en bandada con este alimento nutritivo.

Qué ingredientes forman el sebo y cómo es el paso a paso

Ingredientes:

Sirve para 1 kilo final de mezcla.

  • 300 gramos de semillas de girasol limpias.
  • 200 gramos de granos y cereales variados cocidos o secos (avena, cebada, maíz partido).
  • 150 gramos de nueces o avellanas picadas sin sal (opcional).
  • 50 gramos de semillas de ortiga seca o de diente de león en polvo (opcional).
  • 250 gramos de grasa vegetal sin sal apta para consumo humano o manteca de cacao sin sal como alternativa que resiste más el calor.

Preparación paso a paso

  1. Mezclá en un bol con todas las semillas y cereales secos. Si usas cereales cocidos, escurrilos bien antes.
  2. Derretí la grasa vegetal a baño maría a fuego suave hasta que esté líquida. No uses microondas a alta temperatura para grandes cantidades.
  3. Derramá la grasa líquida sobre la mezcla seca y remové con una cuchara grande hasta que todos los ingredientes queden bien impregnados.
  4. Colocá la mezcla siempre en moldes rígidos o en pequeños recipientes de silicona. Presioná para compactar y dejá enfriar hasta que se solidifique.
  5. Desmoldá y guardá en un lugar fresco y seco. En verano deberás conservarla en la heladera.
alimento para pájaros

A qué aves autóctonas beneficia

En el jardín de casa este tipo de alimento puede atraer y ayudar a aves omnívoras y granívoras que aprovechan las grasas y semillas energéticas.

  • Entre ellas se cuentan el benteveo o benteveo chico (Pitangus sulphuratus), mirlos y zorzales (género Turdus), algunas currucas y otros que visitan comederos urbanos.
  • Las cotorras pueden también consumirlo, aunque a veces desplazan a otras especies por su agresividad al alimentarse.

Cómo ofrecerlo para alimentarlos en casa

Para atraerlos, podemos colocar este alimento en simples recipientes de sebo diseñados o en platos elevados fijados siempre a un poste. Es importante no dejarlos sobre el suelo.

  • El lugar del comedero debe ser con sombra para que la grasa no se derrita con facilidad.
  • Deben ofrecerse cantidades pequeñas y controlarse diariamente. Además debemos retirar restos que se humedezcan.

No debe usarse como única fuente de alimento: hay que complementarlo con agua limpia y, si es posible, frutas sin fermentar en época de cría.

Por qué este alimento ayuda

  • Las grasas son una fuente densa de energía que facilita el mantenimiento energético en aves pequeñas. Las semillas aportan proteínas y minerales.
  • Asimismo, en temporadas de calor extremo debemos reducir las porciones o usar grasas más estables como manteca de cacao para evitar que se derritan y ensucien el entorno.
alimento para pájaros

Preparar un alimento para las aves que rondan el hogar es práctico, económico y puede ayudarlas si se hace con responsabilidad. Esto intenta un aporte positivo para la naturaleza y para que los pájaros autóctonos encuentren un lugar de refugio y luego continúen su camino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como preparar un repelente natural para proteger tu limonero o naranjo de la mosca blanca y de acaros

Cómo preparar un repelente natural para proteger tu limonero o naranjo de la mosca blanca y de ácaros

Por Daniela Leiva
Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

La fruta que crece solo en verano y alimenta a los pájaros en el jardín de casa

Por Lucas Vasquez
Mantener plantas secas en el jardín es una decisión simple que transforma la dinámica del entorno para los pájaros autóctonos.

Las 4 plantas secas que no deben quitarse del jardín: atraen y cuidan pájaros en verano

Por Lucas Vasquez
Protector solar. Fuente: Canva

Guía esencial para elegir el protector solar perfecto para tu tipo de piel, según dermatólogos