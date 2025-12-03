3 de diciembre de 2025 - 17:09

La fruta que crece solo en verano y alimenta a los pájaros en el jardín de casa

Una fruta típica del verano fortalece a los pájaros autóctonos. Puede dejarse en un simple recipiente si es que su plantación no está en el jardín de casa.

Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

En los meses más calurosos algunos pájaros comienzan a volar cerca del jardín intentando refugiarse y buscar alimento. Sin embargo, existe una solución para eso y está relacionado con una fruta común del verano que madura de manera abundante. Cuando aparece, varias especies reconocen su olor y llegan para alimentarse.

Leé además

como preparar un repelente natural para proteger tu rosal de pulgones y cochinillas

Cómo preparar un repelente natural para proteger tu rosal de pulgones y cochinillas

Por Daniela Leiva
Mantener plantas secas en el jardín es una decisión simple que transforma la dinámica del entorno para los pájaros autóctonos.

Las 4 plantas secas que no deben quitarse del jardín: atraen y cuidan pájaros en verano

Por Lucas Vasquez

Este pequeño fruto nunca lo soportamos cuando cae al piso, pero en climas cálidos es imposible dejarlo de lado. En este caso, su presencia en el jardín genera es un imán para distintos pájaros que rondan zonas urbanas. Su dulzura, sumada a su textura blanda, actúa como un alimento natural esencial. Por eso, cuando comienza a madurar, se convierte en un foco de interés para distintas aves nativas.

fruta para pájaros
Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

Por qué las moras atraen a los pájaros y qué beneficios generan en pleno verano

Las moras, propias de la temporada en gran parte del país, aportan nutrientes que muchas aves necesitan en semanas donde la búsqueda de alimento puede resultar irregular debido a las temperaturas altas.

  • Su pulpa es suave y facilita que tanto especies grandes como pequeñas puedan consumirlas sin dificultad.
  • En Argentina, pájaros como el zorzal colorado, el mirlo común, la cotorra y el carpintero blanco encuentran en esta fruta una fuente accesible de energía rápida.
  • Lo interesante es que las moras no solo sirven como alimento directo sino que posibilitan un circuito ecológico saludable dentro del jardín. Las aves que las consumen pueden dispersar semillas a través de sus recorridos cotidianos, ampliando la vegetación local.
  • Al mismo tiempo, su presencia estimula que los ejemplares visiten con regularidad la zona, lo que incrementa el movimiento y diversifica el ecosistema doméstico.

Además, al tratarse de un fruto fácil de ubicar y su árbol sencillo de cuidar, es una alternativa ideal para quienes desean atraer a estas aves para que continúen su camino.

fruta para pájaros

Cómo incorporar un moral en el jardín para favorecer la llegada de pájaros

La implementación de un moral en el jardín es sencilla y no necesita demasiados cuidados, algo que lo vuelve una opción recomendable incluso para quienes recién comienzan en jardinería.

  • Esta especie se adapta a pleno sol, aunque también tolera media sombra, lo que facilita elegir el sitio adecuado según la distribución del patio.
  • Lo ideal es ubicarlo en un lugar donde las ramas puedan expandirse sin obstaculizar senderos o zonas de tránsito.
  • El riego debe ser regular durante el verano, sobre todo en días secos, pero sin excederse. Una vez establecido, el árbol crece con rapidez y produce frutos en abundancia.
  • Para aumentar la presencia de pájaros, es aconsejable no recolectar todas las moras, permitiendo que algunas queden disponibles en la planta. Su olor intenso atrae a especies que buscan alimentos frescos y suaves.
  • También conviene evitar el uso de repelentes químicos en torno al moral porque podrían interferir en la llegada de estos animales.
fruta para pájaros

Tener moras en el jardín durante el verano no solo incorpora una fruta sabrosa y fácil de mantener, sino que también abre la puerta a que los pájaros logren energía fácil durante su camino. La abundancia de frutas en la temporada lo convierten en un refugio alimenticio para cuidar la fauna local de manera natural.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva tendencia transforma la seguridad del hogar y moderniza la fachada de cada casa.

Las rejas frontales ya no se usan en las casas nuevas: la tendencia que las reemplaza por seguridad y diseño

Por Ignacio Alvarado
Los días de calor intenso pueden afectar a los pájaros que visitan jardines y balcones en busca de alivio.

Cuide y proteja a los pájaros ante la ola de calor con simples elementos que tenemos en casa

Por Lucas Vasquez
Esta idea convierte el jardín en un pequeño refugio ocasional para distintos pájaros.

Pájaros como zorzales, petirrojos y mirlos pueden alimentarse con una fruta ubicada en en el jardín de casa

Por Lucas Vasquez
Esta idea de reciclar macetas viejas la vuelve una forma de embellecer el espacio con ingenio y al mismo tiempo un beneficio para distintas aves.

No las tires: reciclar las macetas viejas puede convertirse en un refugio útil para pájaros

Por Lucas Vasquez