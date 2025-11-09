9 de noviembre de 2025 - 09:54

El pájaro que canta al amanecer puede ser alimentado con una mezcla sencilla de preparar

Durante los primeros rayos de sol del día aparece un pájaro que llama la atención por su canto. Para cuidar este pájaro, existe un alimento casero sencillo.

Con constancia y cuidado, este pájaro puede reconocer el jardín como un sitio amigable donde detenerse cada mañana.




Por Lucas Vasquez

El zorzal colorado es un pájaro conocido por iniciar la mañana con su canto, incluso antes de que el sol se asome por completo. Para algunas familias, su presencia es parte de la rutina del amanecer. Para atraerlo y cuidarlo de forma respetuosa, existe un alimento casero que puede colocarse en el jardín sin intervenir en su comportamiento natural.


No se trata de forzarlo a quedarse, sino de crear un ambiente en el que el ave encuentre un espacio seguro, agua fresca y algo para picotear. Preparar esta comida en casa es sencillo y necesita solo ingredientes básicos. Con pequeños cuidados, el jardín puede convertirse en un refugio suave y cómodo para esta especie.


¿Por qué el zorzal colorado canta al amanecer?

El zorzal colorado es un ave común en gran parte de Argentina, especialmente en jardines, plazas y zonas con arbustos.

  • Su canto característico se escucha al amanecer, cuando otras aves aún no han comenzado su actividad.
  • Este comportamiento tiene una explicación: durante ese momento del día, el aire es más tranquilo y su voz se proyecta mejor para delimitar territorio y comunicarse.
  • Su color es marrón con tonos rojizos en el pecho, de tamaño mediano y de hábitos terrestres.
  • Siempre está en busca de insectos, frutas y pequeños invertebrados en el suelo, por lo que es frecuente verlo escarbando entre las hojas caídas.
  • No es agresivo y suele adaptarse bien a espacios verdes donde haya sombra y vegetación densa. Si el jardín tiene árboles frutales o arbustos nativos, es más probable que lo visite de manera regular.
  • Sin embargo, como cualquier ave silvestre, no debe domesticarse ni depender exclusivamente del alimento humano.

Es por eso que esta preparación que se ofrece sirve como complemento ocasional, especialmente en épocas donde la comida natural es escasa. La idea es favorecer la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema del jardín, no alterar sus costumbres ni impedir que busque alimento por sí mismo.


Cómo se prepara la mezcla casera

La mezcla es una papilla suave que combina semillas y una base húmeda.

Para prepararla, se puede usar avena fina mezclada con pequeñas cantidades de grasa vegetal o manteca sin sal y unas gotas de agua tibia para darle textura. También se puede añadir una pizca de semillas de girasol o mijo pisado para aportar variedad. Es importante no usar azúcar, sal ni condimentos.

  • Se mezclan los ingredientes hasta formar una pasta que pueda moldearse.
  • Luego, se colocan en una bandeja poco profunda, en un plato de cerámica o en una maceta de barro limpia.

En qué parte del jardín se coloca el alimento

  • El lugar ideal del jardín es aquel que tenga sombra parcial, preferentemente cerca de arbustos donde el zorzal pueda refugiarse si se siente observado.
  • También es esencial disponer siempre de un recipiente con agua fresca, cambiándola diariamente. La presencia de agua es muchas veces más efectiva que la comida para atraer aves.
  • Si se observa que otros animales de mayor tamaño consumen la preparación, se puede elevar el plato en una superficie segura.
  • Además, es importante mantener la higiene para evitar atraer insectos no deseados. Por eso, la bandeja debe limpiarse cada dos días y la mezcla renovarse frecuentemente para conservar su frescura.

Alimentar al zorzal colorado es una forma de acompañar la vida silvestre sin invadirla. Esta ayuda permite disfrutar de su canto y presencia, siempre bajo la idea de respeto hacia sus costumbres naturales. Ese rincón seguro con alimento fresco, agua y vegetación ayuda a que el jardín se convierta en un refugio cómodo, vivo y conectado con la naturaleza.

