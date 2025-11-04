Atraiga pájaros al jardín de casa con un alimento sencillo de preparar

Los pájaros nativos pueden acercarse al jardín de casa si encuentran alimento seguro. Una mezcla sencilla puede hacerlos sentir cómodos y refugiados.

Las aves necesitan libertad, pero también un refugio cómodo y seguro para seguir su camino. Es por eso, que con una simple mezcla de alimentos, los pájaros pueden visitar el jardín de casa cuando lo necesiten. Puede colocarse colgado de un árbol o en una bandeja de barro. Así, zorzales, calandrias, benteveos y chingolos podrán disfrutar de una zona segura.

Además de ser una forma sencilla de invitar más aves al jardín, esta preparación ayuda a observarlas de cerca sin interferir en sus ciclos. Solo es importante mantener la mezcla en la sombra si hay altas temperaturas y cambiarla si se humedece demasiado. Una pequeña red, soga o bandeja plana colocada en un lugar visible pero tranquilo favorece que las aves se acerquen con confianza y vuelvan con frecuencia.

Cómo preparar la mezcla con 3 ingredientes para que los pájaros puedan alimentarse Para realizar este alimento casero se necesitan: semillas aptas para aves, como mezcla de girasol, sorgo y mijo, junto con una pequeña cantidad de grasa vegetal.

La grasa es el ingrediente que ayuda a compactar la mezcla cuando se enfría, permitiendo formar bolitas pequeñas que las aves puedan picotear. Esto debe calentarse lo justo para mezclarla con las semillas y un poco de agua, luego se deja entibiar hasta poder modelar las porciones. Es importante aclarar que no debe agregarse sal, azúcar ni panes industrializados porque pueden afectar la salud de las aves. Dónde ubicar el alimento Una vez listas, las bolitas pueden colocarse dentro de una red colgada en un árbol, en bandejas o macetas de barro para que se mantengan estables y no rueden.

Para su seguridad es conveniente ubicarlas a cierta distancia del suelo para evitar que otros animales domésticos interfieran.

Los lugares ideales son ramas de árboles o esquinas del jardín con arbustos cercanos, ya que las aves prefieren espacios donde puedan refugiarse si se sienten inseguras. Asímismo, es útil observar durante algunos días dónde suelen posarse y caminar por el jardín para ajustar la ubicación. Una vez que se acostumbran, regresan a la misma fuente de alimento con constancia.

¿Qué especies suelen acercarse a estos alimentos? Según el sitio de Aves Argentinas, muchas de las aves que viven cerca de zonas urbanas y suburbanas en Argentina pueden beneficiarse con esta preparación.

Entre ellas se encuentran el zorzal colorado, que suele caminar por el suelo buscando comida.

La calandria común es otra especie, ya que es curiosa y se acerca con rapidez.

El benteveo también suele posarse en ramas y barandas.

Por último, el chingolo: un visitante frecuente en jardines con vegetación variada. Atraer pájaros al jardín como un refugio libre y saludable no necesita grandes instalaciones ni elementos especiales, solo paciencia, observación y una fuente de alimento segura. La mezcla de semillas con grasa y agua ayuda a la alimentación que no encuentran en ciertos momentos del año.