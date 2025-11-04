Multiplicá tu jazmín: cómo y cuándo reproducir esta planta sin dañarla, para tener más jazmines o para regalar

El jazmín , con su aroma y su floración generosa , ocupa un lugar especial en los patios y balcones argentinos. Como símbolo de la primavera y la calidez, tener uno nunca parece suficiente, pero eso no es un problema porque podés multiplicar tu ejemplar favorito de jazmín sin correr el riesgo de dañarlo.

Dónde plantar el jazmín y el secreto para que tenga flores súper perfumadas esta primavera-verano

Aprender a reproducirlo no solo te permite expandir esa marea de flores blancas en tu propio hogar, sino que te brinda la posibilidad de hacer un regalo con un valor sentimental incalculable .

La técnica más eficiente y menos invasiva para el jazmín es el esqueje o gajo . Este método consiste en tomar una porción de un tallo sano de la planta madre y permitir que genere sus propias raíces, convirtiéndose así en un nuevo individuo genéticamente idéntico.

A diferencia de sembrar semillas , que pueden tardar años en florecer y producir variaciones, el esqueje garantiza que la nueva planta herede las mismas características de robustez , aroma y belleza de su progenitora.

En primer lugar, permite la expansión del jardín. Si tenés un jazmín particularmente vigoroso y aromático, es natural querer replicarlo. Con esta técnica, podés crear una cortina de jazmines, llenar una pérgola o tener varias macetas listas para decorar diferentes ambientes.

Reproducción de jazmines en casa. Reproducción de jazmines en casa. Gemini IA

En segundo lugar, es el método ideal para reemplazar plantas viejas o enfermas. Cuando un jazmín llega al final de su ciclo o se ve afectado por alguna plaga persistente, tener un esqueje en crecimiento asegura la continuidad de esa variedad tan querida.

Finalmente, la multiplicación te permite crear regalos con afecto. Entregar a un amigo o familiar un pequeño jazmín enraizado que proviene de tu propio jardín es un gesto que va mucho más allá de la simple compra de una planta, es compartir una parte de tu espacio verde.

El momento justo y la selección del esqueje

Para el jazmín, el mejor momento para realizar esta tarea es a finales de la primavera o principios del verano. En esta época, la planta está en pleno crecimiento activo y el calor ambiente facilita el enraizamiento.

La clave del éxito reside en la correcta selección del gajo. Buscá ramas que sean semi-leñosas; es decir, que no sean ni los brotes más tiernos y verdes del año (demasiado blandos), ni las ramas más viejas y duras (demasiado difíciles de enraizar). Deben tener un grosor similar al de un lápiz.

poda de jazmines

El paso a paso para para asegurar una reproducción exitosa del jazmín