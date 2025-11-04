Multiplicá tu jazmín: cómo y cuándo reproducir esta planta sin dañarla, para tener más jazmines o para regalar

El jazmín, con su aroma y su floración generosa, ocupa un lugar especial en los patios y balcones argentinos. Como símbolo de la primavera y la calidez, tener uno nunca parece suficiente, pero eso no es un problema porque podés multiplicar tu ejemplar favorito de jazmín sin correr el riesgo de dañarlo.
Aprender a reproducirlo no solo te permite expandir esa marea de flores blancas en tu propio hogar, sino que te brinda la posibilidad de hacer un regalo con un valor sentimental incalculable.
La técnica más eficiente y menos invasiva para el jazmín es el esqueje o gajo. Este método consiste en tomar una porción de un tallo sano de la planta madre y permitir que genere sus propias raíces, convirtiéndose así en un nuevo individuo genéticamente idéntico.
A diferencia de sembrar semillas, que pueden tardar años en florecer y producir variaciones, el esqueje garantiza que la nueva planta herede las mismas características de robustez, aroma y belleza de su progenitora.
¿Para qué multiplicar tu jazmín por esquejes?
La reproducción de jazmines por esquejes cumple varios propósitos prácticos y emocionales para cualquier jardinero aficionado.
En primer lugar, permite la expansión del jardín. Si tenés un jazmín particularmente vigoroso y aromático, es natural querer replicarlo. Con esta técnica, podés crear una cortina de jazmines, llenar una pérgola o tener varias macetas listas para decorar diferentes ambientes.
En segundo lugar, es el método ideal para reemplazar plantas viejas o enfermas. Cuando un jazmín llega al final de su ciclo o se ve afectado por alguna plaga persistente, tener un esqueje en crecimiento asegura la continuidad de esa variedad tan querida.
Finalmente, la multiplicación te permite crear regalos con afecto. Entregar a un amigo o familiar un pequeño jazmín enraizado que proviene de tu propio jardín es un gesto que va mucho más allá de la simple compra de una planta, es compartir una parte de tu espacio verde.
El momento justo y la selección del esqueje
Para el jazmín, el mejor momento para realizar esta tarea es a finales de la primavera o principios del verano. En esta época, la planta está en pleno crecimiento activo y el calor ambiente facilita el enraizamiento.
La clave del éxito reside en la correcta selección del gajo. Buscá ramas que sean semi-leñosas; es decir, que no sean ni los brotes más tiernos y verdes del año (demasiado blandos), ni las ramas más viejas y duras (demasiado difíciles de enraizar). Deben tener un grosor similar al de un lápiz.
El paso a paso para para asegurar una reproducción exitosa del jazmín
Utilizá una tijera de podar o un cúter bien afilado y desinfectado (con alcohol) para evitar la transmisión de enfermedades. Realizá un corte en diagonal justo por debajo de un nudo (el punto donde nace una hoja) y tomá un gajo de unos 10 a 15 centímetros de largo.
Retirá todas las hojas del tercio inferior del esqueje. Esto es crucial, ya que las hojas sumergidas en la tierra se pudren. Dejá solo dos o tres pares de hojas en la punta superior para que la planta pueda hacer fotosíntesis.
Mojá la base del corte en hormonas de enraizamiento en polvo, disponibles en cualquier vivero. Esto acelera el proceso. Si no tenés hormonas comerciales, la canela en polvo es un fungicida natural que ayuda a prevenir que el gajo se pudra. Este paso es opcional.
Prepará una maceta pequeña o un recipiente con una mezcla liviana de sustrato, como turba y perlita. Hacé un agujero con un palito e introducí el esqueje, asegurándote de no barrer las hormonas. Compactá suavemente la tierra alrededor.
El esqueje necesita humedad constante y calor, pero no sol directo. Ubicá la maceta en un lugar con luz brillante indirecta. La creación de un mini-invernadero, cubriendo la maceta con una botella de plástico transparente cortada, ayuda a mantener la humedad ideal y aumenta las posibilidades de éxito.
Mantené el sustrato húmedo, pero sin encharcar. El enraizamiento puede tardar entre cuatro y ocho semanas. Sabrás que ha funcionado cuando veas brotar hojas nuevas y sanas.
Solo entonces, la nueva planta estará lista para ser trasplantada a su lugar definitivo en el jardín o en una maceta más grande.
Con un poco de cuidado y esta técnica sencilla, podrás asegurar que el delicioso aroma de tu jazmín se multiplique por todo tu hogar.