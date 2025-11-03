No la tires: la cáscara de verduras que se utiliza como fertilizante de plantas gracias a sus minerales

Una cáscara de verduras que siempre tiramos a la basura esta vez puede convertirse en un poderoso fertilizante que fortalece y protege plantas de hojas verdes.

Esta cáscara puede transformarse en un abono suave que sostiene el desarrollo de las plantas a largo plazo.

Las cáscaras de verduras siempre terminan en la basura después de cocinar, pero esta vez pueden salvar a las plantas del calor y la resequedad. Gracias a sus minerales y compuestos pueden mejorar el crecimiento de especies de hoja verde como lechuga, espinaca y col rizada. El proceso es sencillo y en poco tiempo.

Gracias a sus vitaminas y minerales como potasio, calcio y magnesio, ayudan a fortalecer y regenerar las hojas comestibles. Aunque es importante saber el procedimiento, ya que si se coloca entera o fresca directamente sobre la tierra, puede atraer insectos o generar mal olor.

La cáscara de zapallo anco funciona como compost en plantas comestibles La cáscara de zapallo anco contiene calcio, potasio y una cantidad moderada de magnesio, minerales que contribuyen a fortalecer el desarrollo de las hojas y mejorar la resistencia natural de las plantas.

Las especies de hoja verde necesitan estos nutrientes para mantener su color intenso y producir hojas tiernas.

El potasio es clave para la fotosíntesis y la regulación del agua en los tejidos, mientras que el calcio fortalece las paredes celulares y ayuda a evitar que las hojas se marchiten con facilidad. ¿Cómo utilizarla? Para aprovechar esta cáscara como fertilizante es necesario deshidratarla o secarla, por lo que se puede dejar al sol varios días o utilizar un horno a muy baja temperatura hasta que quede dura y quebradiza.

Una vez seca, podemos procesarla o triturarla en pedacitos pequeños o incluso en polvo. Esto permite que se mezcle fácilmente con la tierra y que los nutrientes se liberen lentamente.

Cabe aclarar que no se debe aplicar en grandes cantidades de una sola vez. Lo ideal es mezclar 1 o 2 cucharadas del polvo por cada maceta mediana o incorporarlo al sustrato antes de trasplantar. Para aplicarla correctamente hay que tener en cuenta algunos aspectos Las plantas de hoja verde crecen mejor en suelos esponjosos y con humedad estable. Por eso, la incorporación de cáscara de zapallo anco ayuda a mejorar la textura de la tierra y retener nutrientes por más tiempo.

A través de la extensión de la Universidad de Minnesota, en su artículo de compostaje en huertos domésticos, explican que para aplicarla durante el crecimiento activo solo hay que distribuir el polvo de cáscara alrededor del tallo, formando una capa superficial.

Luego debemos regar para que los nutrientes comiencen a integrarse. Es importante no acumular agua en exceso para evitar hongos.

En cultivos de lechuga o espinaca sembrados en macetas es ideal utilizar este fertilizante después de cada cosecha parcial para estimular la aparición de nuevas hojas. También puede combinarse con compost maduro para potenciar sus efectos. Un detalle importante es que la cáscara no reemplaza el cuidado general de la planta. El éxito depende de mantener el suelo aireado, evitar encharcamientos y hacer pequeñas podas si las hojas se amontonan demasiado.

De ahora en más, reciclar la cáscara de zapallo anco para utilizarla como fertilizante casero será más que un beneficio en huertas caseras gracias a su simple preparación, pero sobre todo por la economía de nutrir plantas de hoja verde sin recurrir a fertilizantes industriales. Su aporte de minerales ayudan a fortalecer las hojas y mejorar el crecimiento general.