2 de noviembre de 2025 - 10:52

Las casas actuales ya no usan telas mosquiteras: la moda que las reemplaza por comodidad y estética

Una alternativa más estética y práctica está ganando terreno en hogares con estilo original. Esta moda busca funcionalidad sin perder seguridad ante insectos.

Más que una moda, es una solución armónica para quienes buscan funcionalidad con un diseño visualmente más liviano y prolijo.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las construcciones actuales buscan modernidad en cuanto a la estética. En este caso, la necesidad de evitar la entrada de mosquitos y otros insectos sigue siendo un punto clave en verano. Las telas mosquiteras clásicas de marco fijo quedaron atrás por acumular polvo y ser difíciles de limpiar. Esta nueva moda aparece por comodidad y por su apariencia minimalista.

Este sistema se integra fácilmente a ventanales, balcones y sobre todo a puertas corredizas, sin bloquear la vista exterior ni sumar peso visual a los ambientes. Ofrece protección contra insectos, pero también puede retirarse o guardarse en segundos, lo que evita el desgaste y la suciedad. Su creciente tendencia en casas nuevas no es casualidad.

tendencia mosquiteras
Las mosquiteras plisadas se imponen por su diseño práctico y elegancia

Las mosquiteras plisadas, también llamadas mosquiteras plegables, están diseñadas para abrirse y cerrarse de forma lateral como si fueran un acordeón.

  • A diferencia de las tradicionales, no necesitan desmontarse para limpiar o ventilar y pueden ocultarse completamente cuando no están en uso.
  • Además, su estructura permite que se mantengan tensas sin necesidad de un marco rígido pesado, lo que las convierte en una alternativa más estética y adaptable a diferentes tamaños de aberturas.
  • Son especialmente recomendadas para ventanales amplios y accesos a galerías o balcones, donde la movilidad es clave.
  • Su mantenimiento es mínimo: solo debe pasarse un paño suave o soplar el polvo que pueda acumularse en los pliegues.
  • Aunque casi no pesan, no se deforman con facilidad y pueden acompañar tanto estilos modernos como rústicos gracias a su variedad de colores y acabados.

Otro punto positivo es que permiten el paso del aire sin generar sensación de encierro, algo muy valorado en viviendas donde se prioriza la ventilación natural.

Por qué esta tendencia sigue creciendo en hogares y construcciones nuevas

Las construcciones modernas priorizan espacios integrados y líneas simples. Por eso, las mosquiteras fijas tradicionales suelen percibirse como un elemento que rompe la estética o ensucia visualmente las aberturas.

Las mosquiteras plisadas, en cambio, pueden integrarse de manera casi invisible cuando están retraídas. Gracias a su mecanismo que permite abrir y cerrar rápidamente sin esfuerzo, es ideal para familias con niños, adultos mayores o personas que manipulan puertas varias veces por día.

  • Su instalación es demasiado sencilla: no necesita una obra invasiva, lo que facilita incorporarlas en remodelaciones pequeñas.
  • Otro beneficio es su capacidad de adaptarse a puertas corredizas, ventanas grandes y aberturas irregulares, un punto clave en diseños arquitectónicos contemporáneos.
  • Cabe destacar que su durabilidad hace que resulten una inversión a largo plazo. Al plegarse, están menos expuestas a la intemperie. Esta relación entre costo, estética y vida útil es uno de los principales motivos por los que siguen expandiéndose en el mercado del hogar.
La tendencia a reemplazar distintos objetos incómodos y poco vistosos, como en este caso, las telas mosquiteras clásicas refleja un cambio en la forma de habitar cada espacio. Los hogares buscan soluciones que combinen protección, pero sobre todo diseño y practicidad sin sumar elementos que generen suciedad. Las mosquiteras plisadas ofrecen un equilibrio eficiente entre funcionalidad y estética, acompañando la arquitectura contemporánea y facilitando el día a día con un sistema liviano y cómodo.

