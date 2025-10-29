Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Mejorar la organización de los espacios del hogar es esencial para mantener el bienestar físico y mental. Este proceso se puede hacer lograr si se tiene en cuenta qué se puede reciclar y qué no. Las cajas de zapatillas son unos de los elementos más versátiles a la hora de llevar este tipo de proyectos .

Solo con rollos de papel higiénico: cómo reciclar y renovar la decoración de tu casa sin gastar de más

Ideal para este verano: cómo reciclar las prendas que ya no utilizas para renovar tu placard

La caja de zapatos ofrece estructura útil para reconvertirla en un módulo de orden . El proyecto combina recuperación de materiales con manipulación simple. La pieza resultante aporta almacenamiento inmediato dentro del dormitorio y establece un orden funcional.

Reciclar en el hogar es vital para mantener el bienestar.

- Caja de zapatos de cartón

- Cinta adhesiva

- Rotulador

- Bolitas de madera

- Tela estampada

- Pompones

- Sticker “hecho a mano”

- Palitos de madera

- Hilo de yute trenzado

- Cinta de encaje

- Tela arpillera

- Cartón

- Alicate

Paso a paso para reciclar

- Retirar la tapa de la caja.

- Cortar laterales y puntas inferiores para permitir la forma ovalada.

- Unir los bordes para establecer la curvatura.

- Forrar interior desde borde superior con la tela elegida.

- Colocar dos tiras verticales de tela en cada extremo para formar manijas.

- Adherir una tira de cartón en la base exterior como refuerzo.

- Pegar palitos de madera en sentido vertical dejando separación constante.

- Cruzar tela de yute entre los palitos.

- Forrar el borde superior con dos hilos de yute juntos.

- Crear división interna con cartón forrado en tela estampada.

- Forrar borde inferior externo con la misma tela.

- Cortar la tapa en forma ovalada y dividirla en dos.

- Forrar ambas piezas con arpillera.

- Unirlas a las tiras verticales superiores.

- Colocar bolitas de madera en los extremos centrales.

- Aplicar cinta en los bordes.

- Adherir sticker “hecho a mano”.