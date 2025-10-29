Reciclar las cajas de zapatillas ahora está de moda: cómo usarlas para organizar tu habitación

Mejorar la organización de los espacios del hogar es esencial para mantener el bienestar físico y mental. Este proceso se puede hacer lograr si se tiene en cuenta qué se puede reciclar y qué no. Las cajas de zapatillas son unos de los elementos más versátiles a la hora de llevar este tipo de proyectos.
La caja de zapatos ofrece estructura útil para reconvertirla en un módulo de orden. El proyecto combina recuperación de materiales con manipulación simple. La pieza resultante aporta almacenamiento inmediato dentro del dormitorio y establece un orden funcional.
Materiales necesarios
- Caja de zapatos de cartón
- Tijeras
- Pistola encoladora
- Cinta adhesiva
- Rotulador
- Bolitas de madera
- Tela estampada
- Pompones
- Sticker “hecho a mano”
- Palitos de madera
- Hilo de yute trenzado
- Cinta de encaje
- Tela arpillera
- Cartón
- Alicate
Paso a paso para reciclar
- Retirar la tapa de la caja.
- Cortar laterales y puntas inferiores para permitir la forma ovalada.
- Unir los bordes para establecer la curvatura.
- Forrar interior desde borde superior con la tela elegida.
- Colocar dos tiras verticales de tela en cada extremo para formar manijas.
- Adherir una tira de cartón en la base exterior como refuerzo.
- Pegar palitos de madera en sentido vertical dejando separación constante.
- Cruzar tela de yute entre los palitos.
- Forrar el borde superior con dos hilos de yute juntos.
- Crear división interna con cartón forrado en tela estampada.
- Forrar borde inferior externo con la misma tela.
- Cortar la tapa en forma ovalada y dividirla en dos.
- Forrar ambas piezas con arpillera.
- Unirlas a las tiras verticales superiores.
- Colocar bolitas de madera en los extremos centrales.