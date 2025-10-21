21 de octubre de 2025 - 16:44

Solo tenés que reciclar cáscaras de frutas y verduras: cómo crear un compost en minutos en tu casa

Este proceso, además de ser respetuoso con el medioambiente, puede realizarse en casa sin gastar de más.

compost
Por Redacción

Crear un compost en casa es una de las formas más efectivas y sostenibles para reciclar los residuos orgánicos del día a día. Consiste en aprovechar restos de alimentos y otros desechos naturales para obtener compost, un abono de alta calidad que mejora la fertilidad del suelo y reduce la cantidad de basura enviada a los vertederos.

compost.jpg

Las ventajas de tener un compost en casa

El compost se forma gracias a la acción de microorganismos que descomponen la materia orgánica en condiciones controladas de temperatura, humedad y oxígeno.

- Sus principales ventajas son la disminución del volumen de residuos urbanos y la producción de un fertilizante natural libre de químicos, capaz de enriquecer la tierra, mejorar su estructura y aumentar la retención de nutrientes.

- Corea del Sur es uno de los ejemplos más avanzados en su aplicación a gran escala: el país recicla cerca del 95% de sus restos alimentarios mediante un sistema de compostaje altamente eficiente.

El compost casero: un abono natural para plantas
Materiales necesarios

- Compostera (puede ser un contenedor de plástico, madera o una estructura casera con tapa).

- Tierra o compost maduro (para la primera capa).

- Residuos orgánicos:

- Restos de frutas y verduras

- Cáscaras de huevo trituradas

- Restos de café e infusiones (sin bolsitas)

- Agua (para mantener la humedad).

frutas y verduras
Las c&aacute;scaras de frutas y verduras son una gran opci&oacute;n para reciclar y crear tu propio compost.

Las cáscaras de frutas y verduras son una gran opción para reciclar y crear tu propio compost.

Residuos que no deben incluirse

- Carne, huesos o pescado

-Lácteos

- Aceites o grasas

Paso a paso para hacer el compost en casa

- Elegir el lugar adecuado: ubicar la compostera en un espacio aireado, con sombra parcial y sin exposición directa al sol o a la lluvia.

- Preparar la base: colocar una primera capa de tierra o material seco (ramas finas, hojas secas) para facilitar el drenaje.

- Agregar los residuos orgánicos: depositar los restos de cocina y jardín en capas alternadas con tierra o material seco.

- Mantener la proporción: usar aproximadamente 2 partes de residuos secos (hojas, ramas, papel sin tinta) por cada parte de residuos húmedos (restos de comida).

- Controlar la humedad: el compost debe estar húmedo como una esponja escurrida. Si está muy seco, rociar un poco de agua; si está muy húmedo, agregar hojas secas o papel.

- Remover periódicamente: mezclar el contenido cada 10 a 15 días con un palo o aireador para oxigenar y evitar malos olores.

- Esperar el proceso de maduración: el compost estará listo entre los 6 y 12 meses, cuando adquiera color oscuro, textura terrosa y olor a tierra húmeda.

- Filtrar y usar: separar las partes no degradadas (que pueden reutilizarse en un nuevo ciclo) y aplicar el compost maduro en macetas, jardines o huertos.

