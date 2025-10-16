Un portarretratos único: cómo reciclar las cajas de zapatos para darles una segunda vida

Una caja de zapatos se puede reciclar y transformar en un portarretratos práctico y decorativo con materiales simples y un poco de ingenio. El propósito es reutilizar un objeto común para crear un marco que no solo exhiba dibujos infantiles, sino que también sirva como contenedor para almacenarlos de forma ordenada en casa .

Reciclar la caja de zapatos puede ser una gran opción para decorar en casa.

Colocá una hoja A4 sobre la tapa de la caja y trazá un margen de 2 o 3 centímetros alrededor. Recortá con cúter el rectángulo central para generar la abertura que funcionará como la ventana del portarretratos. Asegurate de que el recorte sea apenas menor al tamaño de la hoja para que el dibujo quede sujeto.

Forrá o pintá la tapa con cartulina, papel decorativo o pintura acrílica. Este paso define el estilo final del marco y le da un aspecto más cuidado y estético.

- Ajustar la base de la caja.

Si la caja es demasiado alta, recortá su borde para reducir la profundidad a unos 3 o 5 centímetros. Este espacio será suficiente para almacenar entre 80 y 100 dibujos sin deformarlos.

- Centrar el soporte interior.

Cortá una pieza de cartón del tamaño de la abertura de la tapa y pégala en el fondo de la base. Esta superficie servirá de apoyo para mantener los dibujos alineados y centrados con la ventana.

- Incorporar el protector transparente.

Recortá un trozo de acetato o mica un poco mayor que la ventana y pégalo por dentro de la tapa, cubriendo todo el hueco. Este material protegerá los dibujos del polvo y la humedad sin afectar la visibilidad.

- Unir las partes.

Fijá la tapa y la base con una bisagra casera: pegá una tira de cinta de tela o de embalar en el borde superior, uniendo ambas piezas. De este modo, el marco podrá abrirse y cerrarse fácilmente.

- Colocar el cierre.

En el borde inferior, adherí un pedazo de velcro o imanes de neodimio para mantener la tapa cerrada. Los imanes ofrecen un acabado más prolijo y discreto.

- Añadir el sistema de sujeción.

Pegá un gancho o una cinta resistente en la parte trasera de la caja para poder colgar el portarretratos en la pared. También puede apoyarse en un estante o escritorio.

El resultado es un marco con apariencia profesional que permite mostrar el dibujo más reciente y guardar los anteriores dentro del compartimento. Este portarretratos reciclado no solo contribuye a mantener el orden, sino que también incorpora valor estético y emocional al espacio infantil, al conservar y exhibir la creatividad de los más chicos.