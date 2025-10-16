16 de octubre de 2025 - 16:54

Un portarretratos único: cómo reciclar las cajas de zapatos para darles una segunda vida

El diseño aprovecha la estructura firme de la caja y combina estética, funcionalidad y sustentabilidad en casa.

Paso a paso para convertir una caja de zapatos en un mini metegol
Paso a paso para convertir una caja de zapatos en un mini metegol

Foto:

Por Redacción

Leé además

ideal para decorar tu casa: como reciclar los sachets de leche que ya no usas

Ideal para decorar tu casa: cómo reciclar los sachets de leche que ya no usás

Por Redacción
Estos retazos de telas son un hermoso adorno para tu hogar.

Ideal para regalar en el Día de la Madre: cómo reciclar los retazos de tela que ya no usas

Por Redacción

Materiales necesarios

  • 1 caja de zapatos en buen estado

  • Regla y lápiz

  • Cúter o bisturí

  • Cartulina, papel decorativo o pintura acrílica

  • Pegamento o silicona caliente

  • Acetato o mica transparente

  • Cinta de tela resistente o cinta de embalar

  • Cierre de velcro adhesivo o imanes de neodimio

  • Trozo de cartón rígido

  • Gancho o cinta para colgar

image
Reciclar la caja de zapatos puede ser una gran opci&oacute;n para decorar en casa.

Reciclar la caja de zapatos puede ser una gran opción para decorar en casa.

Paso a paso para reciclar

- Preparar la ventana del marco.

Colocá una hoja A4 sobre la tapa de la caja y trazá un margen de 2 o 3 centímetros alrededor. Recortá con cúter el rectángulo central para generar la abertura que funcionará como la ventana del portarretratos. Asegurate de que el recorte sea apenas menor al tamaño de la hoja para que el dibujo quede sujeto.

- Decorar la tapa.

Forrá o pintá la tapa con cartulina, papel decorativo o pintura acrílica. Este paso define el estilo final del marco y le da un aspecto más cuidado y estético.

- Ajustar la base de la caja.

Si la caja es demasiado alta, recortá su borde para reducir la profundidad a unos 3 o 5 centímetros. Este espacio será suficiente para almacenar entre 80 y 100 dibujos sin deformarlos.

- Centrar el soporte interior.

Cortá una pieza de cartón del tamaño de la abertura de la tapa y pégala en el fondo de la base. Esta superficie servirá de apoyo para mantener los dibujos alineados y centrados con la ventana.

- Incorporar el protector transparente.

Recortá un trozo de acetato o mica un poco mayor que la ventana y pégalo por dentro de la tapa, cubriendo todo el hueco. Este material protegerá los dibujos del polvo y la humedad sin afectar la visibilidad.

- Unir las partes.

Fijá la tapa y la base con una bisagra casera: pegá una tira de cinta de tela o de embalar en el borde superior, uniendo ambas piezas. De este modo, el marco podrá abrirse y cerrarse fácilmente.

- Colocar el cierre.

En el borde inferior, adherí un pedazo de velcro o imanes de neodimio para mantener la tapa cerrada. Los imanes ofrecen un acabado más prolijo y discreto.

- Añadir el sistema de sujeción.

Pegá un gancho o una cinta resistente en la parte trasera de la caja para poder colgar el portarretratos en la pared. También puede apoyarse en un estante o escritorio.

image

El resultado es un marco con apariencia profesional que permite mostrar el dibujo más reciente y guardar los anteriores dentro del compartimento. Este portarretratos reciclado no solo contribuye a mantener el orden, sino que también incorpora valor estético y emocional al espacio infantil, al conservar y exhibir la creatividad de los más chicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ideal para jugar con los ninos: que materiales conviene reciclar en casa

Ideal para jugar con los niños: qué materiales conviene reciclar en casa

Por Redacción
Desodorantes en roll-on. Fuente: Canva

El inesperado uso de la bolita roll-on del desodorante

La falta de botellas de vidrio le pone tope al crecimiento del vino.

Solo debes reciclar botellas de vidrio: cómo tener tus propias lámparas hechas a mano

Por Redacción
por que reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por qué reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por Redacción