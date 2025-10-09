9 de octubre de 2025 - 18:21

Solo debes reciclar botellas de vidrio: cómo tener tus propias lámparas hechas a mano

Este proyecto combina creatividad, ahorro y conciencia ambiental.

La falta de botellas de vidrio le pone tope al crecimiento del vino.
La falta de botellas de vidrio le pone tope al crecimiento del vino.

Foto:

Por Redacción

Leé además

Insólito robo en Maipú: se llevaron 10 maples de huevos y una gallina de una granja

Reciclar los maples de huevo: por qué se recomienda hacerlo en casa

Por Redacción
Reutilizar perchas genera espacios en casa y brinda una idea estética y económica en la cocina.

Perchas de madera y barniz: lo que debes reciclar para tener tu propia mesa de living

Por Redacción

Transformar una botella vacía o una lata en una fuente de luz implica intervenir el material, adaptarlo y resignificarlo. En este caso, la propuesta consiste en construir lámparas sostenibles, ideales para decorar interiores o exteriores, generar un ambiente cálido y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del planeta.

Transformar botellas de vidrio en lámparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que también tiene numerosos beneficios.
Reciclar botellas de vidrio para tener l&aacute;mparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que tambi&eacute;n tiene numerosos beneficios.

Reciclar botellas de vidrio para tener lámparas colgantes no solo es una actividad divertida y creativa, sino que también tiene numerosos beneficios.

Materiales necesarios

- 2 o más botellas o frascos de vidrio vacíos, limpios y secos

- Latas de gaseosa o cerveza (preferiblemente del mismo tamaño)

- Alambre maleable o de acero fino

- Cinta métrica o regla

- Pintura en aerosol o cuerda decorativa (opcional, para personalizar)

botellas de vidrio

Paso a paso: cómo fabricar las lámparas ecológicas

- Preparar las botellas de vidrio: Comenzá retirando etiquetas, adhesivos y restos de suciedad. Podés sumergir las botellas en agua caliente con jabón durante unos minutos para ablandar el pegamento. Luego, secá bien. Para cortar la parte superior de la botella, podés usar un cortavidrio o aplicar el método casero con hilo y agua caliente: envolvé la botella con hilo empapado en alcohol, encendelo y girala lentamente sobre agua fría.

- Modificar las latas: Lavá las latas y quitá la parte superior con cuidado usando una tijera o cúter. Conservá la base, que servirá de soporte. Con un clavo grueso o punzón, realizá tres orificios equidistantes cerca del borde, formando un triángulo equilátero. Estos agujeros servirán para pasar las tiras de alambre que sostendrán la estructura.

- Preparar las tiras de alambre: Cortá tres tramos de alambre de entre 25 y 30 cm de largo. Con el alicate, doblá un extremo de cada uno formando un rulo pequeño. Pasá el otro extremo por los orificios de la lata y asegurá del lado interno con otro rulo. Este sistema permitirá que las tiras queden firmes y distribuyan el peso de manera uniforme.

- Personalización y detalles finales: Una vez armada la estructura básica, podés personalizar tu lámpara. Pintá las botellas con aerosol translúcido, usá cuerda o hilo rústico para decorar el cuello del vidrio, o añadí piedras decorativas en la base para estabilizar el peso. Si querés un diseño más sofisticado, podés unir varias botellas y crear una instalación colgante o una hilera de luces ambientales.

Reciclaje
Con algunos elementos se puede dejar atrás las botellas de vidrio para darle otro uso.

Con algunos elementos se puede dejar atrás las botellas de vidrio para darle otro uso.

Consejos adicionales

- Asegurate de que las botellas estén completamente secas antes de colocar las luces.

- Si planeás usar las lámparas en exteriores, aplicá una capa de sellador acrílico para proteger el vidrio y el metal del óxido.

- Elegí velas o luces con batería recargable para mantener el carácter ecológico del proyecto.

- Si querés variar los estilos, podés usar botellas de diferentes tamaños o colores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

por que reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por qué reciclar las medias que ya no usas pueden ayudar en la limpieza de casa

Por Redacción
El proceso requiere herramientas básicas y fáciles de conseguir en el hogar.

No es plástico: el material que tenés en tu casa y podés reciclar sin gastar de más

Por Redacción
renova toda la decoracion de tu casa: como reciclar esos botones que ya no usas

Renová toda la decoración de tu casa: cómo reciclar esos botones que ya no usas

Por Redacción
Los mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar.

No te olvides de ellos: los 5 productos más sencillos de reciclar dentro del hogar

Por Redacción