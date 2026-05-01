El desodorante roll on no lo tires, es un tesoro en casa: estas son las 4 formas de reutilizarlo

La reutilización de envases de desodorante gana relevancia frente al impacto ambiental que generan los productos de cuidado personal. Los desodorantes forman parte de la rutina diaria de millones de personas y, con el paso del tiempo, sus envases se acumulan como residuos plásticos difíciles de reciclar en casa .

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Cómo reciclar las tapitas de desodorantes en el hogar

Este escenario impulsó nuevas formas de aprovechar sus componentes, en especial la bolita del roll-on, que puede tener múltiples usos prácticos. Desde su aparición en 1952 con el desarrollo de MUM , este sistema se convirtió en un estándar dentro de la industria. Hoy, esa misma pieza ofrece alternativas simples para extender su vida útil y reducir el descarte.

El impacto ambiental del sector no es menor. Mientras los aerosoles liberan compuestos orgánicos volátiles, los formatos roll-on generan residuos plásticos persistentes. Frente a esto, la reutilización aparece como una estrategia concreta para disminuir la huella doméstica.

Masajeador corporal casero

Una de las aplicaciones más funcionales consiste en convertir el envase en un masajeador. Una vez limpio y seco, se puede rellenar con aceites o cremas corporales. La bolita distribuye el producto de manera uniforme y permite trabajar zonas como cuello, espalda o piernas sin contacto directo con las manos.

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Aplicador portátil de productos líquidos

El envase también funciona como dispensador de jabón, alcohol en gel o aceites corporales. Su tamaño compacto permite transportarlo fácilmente en bolsos o mochilas. Esta opción resulta útil para quienes buscan soluciones prácticas fuera de casa, con una aplicación precisa y sin derrames.

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Juguetes y objetos recreativos

Las bolitas, por su forma y material, pueden reutilizarse como pelotas livianas. Funcionan como alternativa para juegos simples o como objeto de entretenimiento para mascotas. Su tamaño y resistencia las vuelven seguras para usos recreativos básicos.

Manchas de desodorante en la ropa

Elementos decorativos y manualidades

Otra posibilidad consiste en incorporarlas a proyectos creativos. Pintadas o intervenidas, pueden transformarse en adornos, figuras o elementos decorativos. Esta opción amplía su utilidad y promueve el reciclaje desde una lógica más creativa.