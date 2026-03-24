24 de marzo de 2026 - 16:44

No tires la sal gruesa, se puede reciclar: cómo usarla en la cocina para limpiar tus platos

Este proceso no reemplaza al detergente tradicional, pero sí potencia su acción y facilita la eliminación de la suciedad difícil.

esponja con bacterias

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Por Redacción

En la limpieza diaria de la cocina, uno de los problemas más comunes es la acumulación de grasa, restos de comida y olores. Frente a eso, existen soluciones simples que no requieren productos costosos ni químicos agresivos. Una de las más efectivas consiste en reciclar e incorporar sal gruesa a la esponja antes de lavar los platos.

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Este recurso, fácil de aplicar y al alcance de cualquiera, no reemplaza al detergente tradicional, pero sí potencia su acción y facilita la eliminación de suciedad difícil, especialmente en elementos que suelen resistirse al lavado convencional.

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Una de las t&eacute;cnicas m&aacute;s efectivas consiste en reciclar e incorporar sal gruesa a la esponja antes de lavar los platos.

Una de las técnicas más efectivas consiste en reciclar e incorporar sal gruesa a la esponja antes de lavar los platos.

Por qué la sal puede mejorar la limpieza

La clave está en su textura. Los cristales de sal generan fricción al frotar, lo que ayuda a despegar suciedad adherida en superficies como ollas, sartenes o fuentes. Ese efecto abrasivo es leve, por lo que resulta útil en la mayoría de los materiales sin dañarlos.

Además, la sal absorbe humedad, lo que contribuye a reducir olores persistentes tanto en utensilios como en la esponja.

En qué situaciones resulta más útil

Su aplicación es especialmente efectiva en tareas puntuales:

- Restos de comida pegada o quemada

- Superficies con grasa acumulada

- Utensilios con olores difíciles

- Limpieza de mantenimiento en cocina

Actúa como un refuerzo del detergente, no como sustituto.

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Cómo usarla correctamente

- Humedecer la esponja antes de comenzar.

- Agregar una pequeña cantidad de sal gruesa.

- Incorporar detergente como de costumbre.

- Frotar con movimientos suaves sobre la superficie.

- Enjuagar bien para eliminar residuos.

El resultado depende de la fricción controlada, suficiente para desprender la suciedad sin deteriorar el material.

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Si la esponja de tu cocina se ve así y estás pensando tirarla, no lo hagas. Descubrí el nuevo uso que podés darle.

Si la esponja de tu cocina se ve así y estás pensando tirarla, no lo hagas. Descubrí el nuevo uso que podés darle.

Qué tener en cuenta antes de aplicarlo

No se recomienda en superficies delicadas, antiadherentes, vidrio fino o acero pulido, ya que podría generar rayaduras. Tampoco reemplaza procesos de desinfección.

Como complemento, mantener la esponja limpia y renovarla con frecuencia evita la acumulación de bacterias y asegura mejores resultados en cada uso.

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