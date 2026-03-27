27 de marzo de 2026 - 16:24

No tires el orégano que te sobró, se puede reciclar: es uno de los elementos claves para la limpieza de casa

Este tipo de hábitos es ideal para aplicarlos en ambientes como la cocina, ya que mejora la limpieza sin recurrir a productos industriales.

El orégano y sus secretos antioxidantes
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laurel y vinagre
Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

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Colocar un vaso con vinagre y orégano sobre la heladera se volvió una práctica para en redes por su simplicidad y los efectos que promete dentro del hogar. La combinación mezcla propiedades comprobables, como la capacidad del vinagre para neutralizar olores, con creencias extendidas sobre el uso del orégano en rituales de purificación. Este tipo de hábitos se instala en cocinas domésticas como una forma de intervenir el ambiente sin recurrir a productos industriales.

sal y vinagre feng shui
La combinación funciona como un ritual de renovación dentro de casa.

La combinación funciona como un ritual de renovación dentro de casa.

Por qué reciclar el vinagre con orégano

El fundamento práctico está en el vinagre, que actúa como absorbente de olores fuertes y ayuda a reducir la presencia de bacterias en el aire cercano. El orégano, por su parte, aporta un aroma intenso que puede generar una sensación de frescura.

Qué efectos concretos puede generar

Entre los resultados más inmediatos es la reducción de olores en la cocina. El vinagre capta partículas odoríferas y contribuye a neutralizarlas, lo que resulta útil en espacios donde se manipulan alimentos con aromas persistentes. El perfume del orégano modifica el ambiente y puede volverlo más agradable según la percepción de cada persona.

Las atribuciones vinculadas a “energías” forman parte del plano simbólico y cultural. No tienen respaldo científico, pero sí presencia en prácticas domésticas transmitidas por costumbre.

La producción de orégano en Mendoza cayó un 30% por segundo año consecutivo.
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Cómo preparar la mezcla paso a paso

- Se llena un vaso con vinagre y se agrega una cucharada de orégano seco.

- Luego se mezcla suavemente y se coloca el recipiente sobre la heladera o en una superficie elevada de la cocina.

- La ubicación busca facilitar la pregnancia del aroma en el ambiente.

Ajo y orégano, dos de los productos que se producen en Mendoza y son alcanzados por el Programa de Incremento Exportador.
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Condiciones de uso y límites del método

Para mantener el efecto, conviene renovar la mezcla cada dos o tres días.

- El recipiente debe quedar fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.

- Si el olor resulta invasivo, se puede reducir la cantidad de orégano sin afectar la función básica del vinagre.

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